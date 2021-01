Economía.- Escrivá zanja el debate: la ampliación del periodo de cálculo a 35 años "no ha existido ni va a existir"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años es una medida que "ni ha existido ni va a existir".

Escrivá, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha expresado su malestar, decepción y desconcierto porque, según ha afirmado, "se ha creado una narrativa artificial" en torno a este tema "a partir de una realidad que no existe".

"El periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo", ha insistido Escrivá, quien ha señalado que no puede estar saliendo a "desmentir" todas las cosas que se dicen en relación a los trabajos que realiza o está realizando su Departamento.

"Yo no puedo estar saltando a cantidad de cosas, a éstas y muchas otras. No voy a estar reactivo sobre lo que yo elaboro y construyo (...) No voy a estar en el juego de que me marquen la agenda desde fuera", ha subrayado Escrivá.

En su opinión, se está "desviando la atención" con un tema "que no ha existido y que no va a existir" y ha apuntado que se pueden hacer dos interpretaciones sobre el debate que se ha generado en torno a la ampliación del periodo de cálculo a 35 años: una benévola, relacionada con la publicación de "algunos números", y otra malévola: "la creación de una narrativa para dar una sensación de confrontación".

Preguntado por si con estas declaraciones estaba haciendo un reproche a los medios de comunicación o miembros del Gobierno, el ministro no ha querido entrar en eso. "No lo sé. No le puedo decir. No tengo los elementos como para tener un criterio fuerte y no me siento en la capacidad para opinar", ha respondido.

En todo caso, y en relación a las afirmaciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de que una medida como la ampliación del periodo de cálculo a 35 años no llegaría al Parlamento, Escrivá ha querido dejar claro que estas cosas no son la realidad que él vive en el seno del Gobierno.

"No es la realidad que yo vivo, en éste y en otros temas, como el Ingreso Mínimo Vital. Hay como un patrón. No es la primera vez que oímos cosas que luego no se compadecen con lo que luego se legisla. Igual soy un ingenuo y me pierdo un poco en todo esto", ha afirmado el ministro, que ha añadido que el mismo día en que Iglesias dijo eso él dio una entrevista a 'El Periódico de Cataluña' en el que negaba lo de la ampliación del periodo de cálculo.

