Economía.- La empresa española Inpossa Airclean ofrece un sistema de desinfección frente al virus empleado por la NASA

La empresa española Inpossa Airclean ofrece un sistema de desinfección activa frente al virus ya empleado por la NASA y que se está implantando en locales comerciales, centros sanitarios, hoteles, residencias, farmacias, estancos y centros educativos.

La compañía recuerda que son muchas las empresas que se han puesto en contacto con ellos para instalar estos sistemas de purificación y desinfección en sus instalaciones y contar con espacios libres de virus, con el objetivo de garantizar una vuelta segura a la actividad entre los trabajadores y clientes, como detallan desde Inpossa Airclean.

"Ahora más que nunca es una prioridad poder garantizar una vuelta segura al trabajo. Estamos trabajando activamente con cientos de empresas, organizaciones y clubes para la implantación de estos sistemas, garantizando espacios libres de virus, tanto en las oficinas, comercios, espacios polivalentes, y en los clubes como en vestuarios, salas de masaje y fisioterapia, gimnasios y estancias donde puedan reunirse grupos de personas", ha explicado el director de Inpossa AirClean, José Manuel Oliver.

Inpossa Airclean destaca que este sistema está siendo utilizado por miles de empresas en el mundo, desde Estados Unidos o Italia donde la demanda de estos equipos se ha multiplicado más de un 300%. En España, según datos facilitados por Inpossa AirClean, tienen prevista la cobertura de desinfección en espacios con un alcance de más de 17 millones de personas en una primera fase, si bien calculan que estas cifras pueden duplicarse en apenas un año.

Inpossa AirClean cuenta con sistemas ActivePure, desarrollados con tecnología empleada por la NASA, como solución para la desinfección de aire y superficies de manera continua las 24 horas del día, consiguiendo neutralizar hasta el 99,7% de virus y bacterias para crear espacios hostiles para virus, bacterias y patógenos, al mismo tiempo que genera espacios seguros, saludables y puros para las personas.

La tecnología utilizada en estos dispositivos ActivePure es una adaptación de la desarrollada originalmente para su uso por la NASA en misiones espaciales. Este sistema ha obtenido el reconocimiento otorgado por The Space Foundation, convirtiéndose en la única tecnología de purificación de aire y superficie con certificación espacial en el mundo.

De esta forma, estos sistemas permiten una desinfección activa y permanente del entorno ya que están diseñados para trabajar a pleno rendimiento durante todo el día. Al ser compatibles con la actividad de las personas que se encuentran en el mismo espacio, son completamente seguros para su uso en interiores, detalla la compañía.

Asimismo, añade que son unos sistemas inocuos y no perjudiciales para los seres humanos, animales y plantas, a la vez que se consideran saludables por los efectos positivos para el sistema respiratorio. Además, no requieren instalación por parte de profesionales y no contienen productos químicos.

"Los sistemas ActivePure están siendo muy aceptados debido a sus múltiples beneficios, facilidades y economía de los equipos. Es por esto que se presentan como una solución frente a otras alternativas de compleja aplicación, y menor efectividad, que además al contener compuestos peligrosos, solo pueden ser utilizados por profesionales y sin presencia de personas", ha subrayado Oliver.

SISTEMA CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

Estos sistemas de desinfección, válidos para proteger y desinfectar el aire y superficies --generando un ambiente purificado para las personas y hostil para los patógenos, virus y bacterias-- incorporan una tecnología exclusiva que incluye la generación de iones, filtración superior a HEPA, oxidación fotocatalítica y la tecnología patentada ActivePure para lograr una mayor eficiencia.

De esta forma, son capaces de garantizar espacios libres de virus gracias a la generación de oxidantes y la filtración en carbono activo reforzada que elimina los virus tanto los que poseen membrana como los que no.

Las moléculas microscópicas de oxígeno y agua que se encuentran en el aire se introducen en los purificadores de aire equipados con ActivePure, pasan a través de las celdas y se transforman en potentes oxidantes benignos. Así, cuando son liberadas al aire, las moléculas sobrealimentadas de ActivePure buscan y destruyen rápidamente contaminantes, hongos, moho, virus y bacterias.

"Pasamos más del 90% de nuestro tiempo en el interior de espacios cerrados o con ventilación forzada, por lo que este aire está más contaminado que el exterior. Por ello, la purificación del aire en interior y las superficies en contacto, se hace ahora más que nunca necesaria", enfatiza Oliver.

Los sistemas ActivePure han sido validados en numerosos estudios. En varias pruebas llevadas a cabo por diversas Universidades y Laboratorios independientes, evidencian cómo un solo dispositivo reduce drásticamente las concentraciones de contaminantes en el aire, neutralizando los virus y bacterias en tan solo una hora.

Por todo ello, desde Inpossa Airclean afirman que su propuesta "va más allá de una desinfección eficaz", al proponer "un valor a la seguridad y salud de las personas, que hoy más que nunca es esencial para un retorno a la confianza" por lo que auguran "un futuro con optimismo" al tiempo que expresan "la confianza de disfrutar de espacios más saludables y mejor para la salud".