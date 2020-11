Economía.- Díaz sigue con su plan de contrarreforma laboral y asegura que la CEOE es sensible a combatir la precariedad

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que el Gobierno sigue con su plan de modificar la reforma laboral de 2012, "tranquilamente y con diálogo social".

Díaz, en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, ha destacado que si se hubiera aplicado durante la pandemia la reforma laboral del PP habría sido "una desgracia" para España, que habría llegado a los seis millones de desempleados y a una tasa de paro del 26%.

La ministra ha subrayado que con la reforma del PP se hicieron en España desde 2012 más de 150 millones de contratos laborales, lo que evidencia el modelo de precariedad, temporalidad y devaluación salarial que supone dicha legislación.

En este sentido, ha afirmado que Europa "y los hombres de negro" ya se han dado cuenta de que las políticas de austeridad y de devaluación salarial no sirven, al tiempo que ha insistido en la necesidad de desterrar en España la cultura de la precariedad laboral.

Al respecto y preguntada por si hay voluntad en el empresariado español de combatir este "mal" del mercado laboral español, la ministra ha asegurado que los empresarios españoles, la CEOE, están "sensibilizados" tanto con esta materia como con lo que concierne a los 'riders'.

En este punto, ha reconocido que las conversaciones con sindicatos y empresarios para regular las relaciones laborales de las plataformas digitales "está yendo muy bien" y existe "consenso" entre los empresarios de que en este campo existe "competencia desleal".

La ministra, que ha apuntado que la regulación laboral de las plataformas digitales se acomodará a las sentencias dictadas por los tribunales y por el Supremo, ha insistido en que "la condición de laboralidad de un trabajador no se elige".

"Uno no puede elegir si es asalariado o autónomo. Esos jóvenes que vemos por las ciudades de España no tienen ningún grado de autonomía, no eligen al cliente", ha señalado.