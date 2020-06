Economía.- Díaz pide a CEOE "que se estudie bien" el anteproyecto de teletrabajo ante sus "desafortunadas" declaraciones

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este viernes al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que "se estudie bien" el anteproyecto sobre el teletrabajo que su Departamento ha remitido a los agentes sociales porque "no ha estado muy afortunado" en sus declaraciones sobre el mismo.

El presidente de la patronal ha señalado esta mañana, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, que si las condiciones que se implantan con la regulación del teletrabajo son imposibles de gestionar por las empresas, éstas pueden acabar contratando trabajadores en otros países.

"La misma labor que hace aquí en España una persona la hace en Portugal, en Brasil o Argentina otra persona que está teletrabajando. Cuidado con cómo se plantea esto", ha afirmado Garamendi, que considera que ahora no es el momento de regular el teletrabajo porque se necesita un debate con tranquilidad y mesura.

La respuesta de la ministra a estas palabras no ha tardado en llegar. Díaz, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha señalado que Garamendi "no ha estado muy afortunado" porque parece que "esté apelando al dumping entre países". "Y estoy segura de que no comparte eso", ha añadido.

En su opinión, el presidente de la CEOE "no ha estudiado bien" el anteproyecto, pues tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo en el que se defiende el carácter voluntario del trabajo a distancia.

"Estoy segura de que el presidente de la CEOE no quiere deslocalizaciones y cuando trabajen el texto convendrán que es una buena propuesta", ha dicho la ministra, que ha reconocido que hay algunas afirmaciones del sector empresarial sobre el teletrabajo que le "sorprenden".