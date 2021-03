Economía.- El consumo de cemento modera su caída al 2,4% en febrero y las exportaciones vuelven a terreno positivo

El sector pide mecanismos para mejorar su competitividad en el medio y largo plazo

El consumo de cemento en España retrocedió un 2,4% en febrero, hasta 1,14 millones de toneladas, lo que supone una pérdida de 28.000 toneladas respecto al mismo mes del año pasado, aunque una mejora significativa frente a la caída del 10,6% acumulada en los últimos doce meses.

Desde que comenzó 2021 el consumo de cemento asciende a 2 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 10,1% respecto a los meses de enero y febrero del año pasado, según los últimos datos publicados por la agrupación de fabricantes de cemento Oficemen.

Las exportaciones se dispararon un 29,2% el mes pasado, lo que permitió dejar atrás las caídas registradas a lo largo de los últimos doce meses y crecer ahora este indicador un 5,2%, es decir, en torno a 310.000 toneladas exportadas más.

No obstante, Oficemen admite que toma con cautela esta mejora en las ventas al exterior, debido a la situación de pandemia que todavía existe y que aún pesa sobre la producción local en muchos países, por lo que lamenta que no podrá mantenerse en el tiempo si no se articulan mecanismos para mejorar la competitividad en el medio y largo plazo.

COSTES DE CO2

Además, resalta que el mercado interno "sigue lastrado por la falta de inversión en obra pública y vivienda", a lo que también se suma el problema derivado de los costes de emisión de dióxido de carbono (CO2), que se han duplicado en el último año, hasta superar los 40 euros por tonelada emitida, un coste que considera "muy difícil de sobrellevar".

En este sentido, la organización celebra que el Parlamento Europeo esté dando ya los primeros pasos, con la votación favorable del pasado miércoles, para la creación de un sistema de ajuste en frontera al CO2 para los productos importados desde terceros países que no tienen una agenda de descarbonización equivalente a la de la Comisión Europea.

"Es una decisión imprescindible, no solo para evitar la desaparición de la industria europea, sino también, y sobre todo, para que la tasa al carbono tenga una efectividad real sobre el medio ambiente", explica el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa.