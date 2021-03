Economía.- Calviño avanza malos datos de paro en febrero y avisa de que esto no se arregla cambiando un artículo del ET

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital, Nadia Calviño, ha avanzado este lunes que los datos de paro y afiliación de febrero, que se publicarán mañana, "no son buenos", y ha advertido, en relación a la reforma laboral, de que los problemas del mercado de trabajo español no se arreglarán cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores (ET).

"Ojalá cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores se resolvieran los problemas del mercado laboral, pero llevamos décadas arrastrando un alto desempleo, un alto desempleo juvenil, un alto desempleo estructural, una dualidad muy problemática. Si se resolviera con el cambio de un artículo, ya se hubiese hecho", ha subrayado la vicepresidenta en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Calviño ha asegurado que el planteamiento del Gobierno es "mirar hacia el futuro, en lugar de estar constantemente hablando de hacer o deshacer, tejer o destejer reformas del pasado", y que lo que debe hacerse es tratar de mejorar el funcionamiento del mercado laboral y adaptarlo a la realidad del siglo XXI.

Para ello, ha dicho, ya se está trabajando con los agentes sociales, de los que ha destacado que tienen una actitud "positiva y constructiva" al respecto, y ha indicado que "en los próximos meses" se irán desplegando las reformas incluidas en el Plan de Recuperación "sobre la base del diálogo social", pues, según ha insistido, para que las reformas perduren deben contar con un amplio respaldo social.

"Tenemos que trabajar en un conjunto de áreas y mirando al futuro. El problema más importante que tiene el mercado laboral es la dualidad (...) Y eso no se resuelve cambiando un texto, hay que actuar en varios ámbitos y necesitamos a los agentes sociales para poner en marcha estas reformas", ha afirmado Calviño.

Sobre si se subirá este año el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente congelado en 950 euros mensuales, la vicepresidenta ha señalado que en cuanto se tenga un crecimiento económico "importante" y "el mercado laboral tenga otra dinámica" se podrá abordar de nuevo la subida del SMI.

Ahora bien, Calviño ha subrayado que los meses de enero y febrero "están siendo malos en el ámbito laboral" y que la prioridad ahora mismo debe ser la de conseguir que las personas que han perdido su empleo vuelvan al mercado laboral y que los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que rondan los 900.000, se reincorporen a sus puestos de trabajo.

LA LEY DE RIDERS, "MUY CERCA"

Preguntada por cuándo llegará la ley que regulará las plataformas digitales, conocida como 'Ley de Riders', la vicepresidenta espera que en "días o semanas" pueda alcanzarse un acuerdo con los agentes sociales. "Las cuestiones que quedan son menores", ha apuntado Calviño, que ha subrayado que la de España será la primera 'Ley de Riders' de Europa.

En todo caso, la ministra ha asegurado que en cuanto se produzca el acuerdo social en torno a esta regulación, el Gobierno lo llevará de inmediato al Consejo de Ministros. "Estamos muy cerca del acuerdo", ha afirmado.