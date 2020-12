Economía.- CaixaBank impulsa un proyecto internacional para desarrollar una plataforma de protección de datos

CaixaBank, junto a once empresas y organizaciones internacionales, ha impulsado un nuevo proyecto para el desarrollo de nuevas herramientas que facilite a los ciudadanos la seguridad y privacidad de sus datos, con la creación del consorcio de investigación Trapeze (Transparency, Privacy and Security for European citizens).

Según un comunicado este lunes, el consorcio, donde participan otras empresas destacadas como Deutsche Telekom o universidades como la de Berlín, trabajará en la creación de una plataforma que permita registrar "el consentimiento del usuario para la utilización de sus datos y ajustar las políticas de uso en tiempo real, y de manera totalmente transparente para el usuario final".

La entidad bancaria y las empresas que forman parte del grupo trabajarán en este proyecto durante tres años para reforzar las garantías de seguridad de la información de los ciudadanos y la administración de los consentimientos para el uso de sus datos de forma sencilla.

Con este nuevo proyecto, CaixaBank ha estado en cinco consorcios de investigación en el marco de 'Horizonte 2020' el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea, con casi 80.000 millones de euros de financiación disponible durante siete años (2014-2020).

Precisamente, el banco es la entidad de este sector en Europa que más financiación ha recibido dentro de este programa para la investigación e innovación, con un total de 1,5 millones de euros.