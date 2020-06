Economía.- El BCE afronta su reunión de este jueves con la vista puesta en ampliar el PEPP y rebajar sus previsiones

El Consejo de Gobierno Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto reunirse este jueves de forma telemática, en una reunión en la que el mercado espera que se incremente la potencia de fuego de su programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP) y de que se rebajen las previsiones macroeconómicas para el conjunto de la zona euro, según el consenso de los analistas consultados por Europa Press.

"Desde la última reunión, las comunicaciones del Consejo de Gobierno han abierto aún más la puerta a medidas adicionales", ha indicado en analista de Ebury Enrique Díaz-Álvarez, quien considera que el incremento en el volumen total de compras de activos bajo el programa PEPP es algo "muy esperado por el mercado.

A favor de este argumento se encuentra lo discutido por el propio BCE en la reunión de abril. Según las actas del encuentro, publicadas el pasado 22 de mayo, los banqueros centrales aseguraron que una pérdida de confianza de los mercados financieros "tiene que ser evitada" y que la mejor forma de lograr eso es aplicando "medidas preventivas".

"El BCE se ha comprometido a mantener el programa al menos hasta finales de año y, aunque ha reducido el nivel de compras desde el pico de 8.500 millones de euros diarios alcanzado a comienzos de mayo, el ritmo actual implica que el plan se agotará en septiembre", ha afirmado el economista jefe de Axa Investment Managers, Gilles Moëc.

La atención de los inversores también estará situada sobre las nuevas proyecciones macroeconómicas del instituto emisor, que ofrecerán una fotografía sobre el estado de la economía de la eurozona ante el impacto de la pandemia del Covid-19. La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, avanzó que la zona euro registrará una contracción de entre el 8% y el 12% en 2020.

No obstante, aunque no sea una parte formal del encuentro del jueves, Lagarde también tendrá que hacer frente a las preguntas de los periodistas sobre el dictamen emitido hace varias semanas por el Tribunal Constitucional alemán, que aseguró que el programa de compra de activos del BCE. A comienzos del mes pasado, el Alto Tribunal germano dio al BCE un plazo de tres meses para argumentar que su programa no es desproporcionado, en caso contrario, el Bundesbank, el banco central alemán, será excluido de su participación en el programa.

"Un sólido anuncio del BCE también sería una señal de que el banco central no percibe ningún obstáculo para su actividad y no está preocupado por el reciente fallo del Tribunal Constitucional alemán contra el programa de compra de bonos del BCE", ha apostillado el director de inversiones global de renta fija de Allianz Global Investors, Franck Dixmier.