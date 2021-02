Economía.- Banco Sabadell busca rejuvenecer al consejo y mirar hacia delante con la llegada de González-Bueno y Alvear

Banco Sabadell considera que la llegada de César González-Bueno como consejero delegado y la de Leopoldo Alvear (Bankia) como director financiero permitirán rejuvenecer al consejo de administración y mirar hacia delante.

Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020, el presidente de la entidad Josep Oliu, ha asegurado que el proceso de sucesión de Jaime Guardiola era un plan que estaba en marcha desde hacía tiempo, pero que se fue retrasado por la complejidad del momento.

Guardiola, que ha intervenido en su última rueda de prensa como consejero delegado de Banco Sabadell, ha explicado que llegó a la entidad en septiembre de 2007, coincidiendo con el estallido de la crisis de hipotecas subprime y con el inicio en España del boom por los excesos inmobiliarios.

"Me voy en la crisis del Covid-19. ¿Mi balance? De crisis a crisis y tiro porque me toca", ha bromeado, asegurando que durante los últimos trece años ha vivido momentos fantásticos y otros no tanto, como suele pasar en toda vida profesional.

Finalmente, el proceso de sucesión de Guardiola se ha iniciado ahora al considerar que era el momento oportuno, al tiempo que se ha decidido el relevo al frente de la dirección financiera. Además, Sabadell no ha querido desaprovechar la oportunidad de contar con Leopoldo Alvear en su equipo, quien dejará Bankia tras la fusión con CaixaBank.

En esta línea, Oliu ha subrayado que en el banco hay "talento suficiente" para poder ocupar la posición que dejará Tomás Varela, quien emprenderá una nueva etapa profesional, si bien "se creyó oportuno que quien le sustituyera debía tener experiencia como director financiero de un banco cotizado".

Por otro lado, Oliu dejará de contar con funciones ejecutivas una vez finalice este primer trimestre del año. "Propuse al consejo que el cambio de modelo se realizara ahora, como consecuencia de la sucesión del CEO", ha dicho el presidente de Banco Sabadell. El establecimiento de este nuevo modelo también supone alinearse con las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

A pesar de este cambio, Oliu ha asegurado que la historia futura del banco también formará parte del balance que pueda hacer en el momento en que llegue su salida, que valorará una vez finalice su actual mandato.