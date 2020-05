Economía.- Banco de España envió 81 requerimientos a las entidades hasta marzo por incumplir la normativa de publicidad

Los bancos decidieron retirar el anuncio en el 37% de los requerimientos

El Banco de España envió 81 requerimientos a las entidades financieras durante el primer trimestre del año por incumplir algunos principios y criterios de la normativa sobre publicidad de los servicios y productos bancarios.

El organismo ha revisado más de 800 piezas publicitarias hasta marzo y ha solicitado que se rectifiquen los anuncios que no se ajustan a la ley o que sean retirados para impedir que los destinatarios tomen decisiones no deseadas, según consta en el Portal del Cliente Bancario.

La banca procedió a rectificar en el 63% de los requerimientos y cesó la totalidad de la pieza publicitaria en el 37% restante dentro del plazo concedido.

La mayoría de los requerimientos que ha realizado están relacionados con anuncios sobre préstamos hipotecarios (9 veces) o personales (9). Justo por detrás se coloca la publicidad sobre tarjetas (6), financiación de vehículos (4), de bienes de consumo (3) y de depósitos (2).

Las causas más habituales que han dado lugar a requerimientos en este trimestre son errores en la publicidad de la tasa anual equivalente (TAE) u omisión de datos relevantes sobre los productos y servicios bancarios que pueda inducir a error a sus destinatarios.

También han destacado los requerimientos sobre aquellos que no encajan como publicidad clara, suficiente, objetiva y no engañosa, así como anuncios en los que no se concretan las comisiones y otros gastos asociados, o que no figura correctamente el plazo de vigencia de la campaña.

Las piezas publicitarias requeridas se difundieron en su mayoría a través de las páginas web de las entidades financieras, aunque también aparecieron en televisión, prensa escrita o folletos.

El organismo supervisor ha subrayado su compromiso con mejorar la información para que los ciudadanos puedan comparar y elegir el producto que más se adecúe a sus necesidades y para lograrlo está preparando una nueva circular que recogerá nuevos requisitos relacionados con la tecnología digital.