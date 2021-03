Economía.- La aseguradora Chubb lanza una oferta de más de 19.000 millones para adquirir a su rival Hartford

Chubb, la compañía de seguros de Daños y Responsabilidad Civil más grande del mundo que cotiza en Bolsa, ha propuesto una oferta de aproximadamente 23.000 millones de dólares (19.333 millones de euros) para la adquisición de su rival Hartford Financial Services Group, lo que supondría la creación de un gigante en la industria aseguradora y una de las mayores operaciones del sector en años.

Según informó la sociedad liderada por Evan Greenberg en un comunicado, la propuesta considera un precio de 65 dólares (54,6 euros) por las más de 357,5 millones de acciones en circulación de Hartford, un precio que supone una prima del 26% con respecto al precio del cierre de mercado del pasado 10 de marzo.

A cierre de mercado del pasado jueves y tras conocerse la propuesta, las acciones de Hartford en Nueva York se dispararon un 18,71% tras la propuesta, hasta un valor de 68,15 dólares (57,2 euros), situando a la sociedad en una capitalización bursátil de 24.400 millones de dólares (20.506 millones de euros).

La operación, según señaló Chubb en su comunicado, para la combinación de las dos compañías sería "estratégica y financieramente convincente tanto para los grupos de accionistas como para otros grupos".

Chubb señaló que todavía no ha recibido respuesta por parte de Hartford, aunque está buscando unas conversaciones "privadas" y "constructivas" para consumar una "transacción justa" que beneficie a los accionistas de sendas empresas.

No obstante, la sociedad dejó claro que todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo y de que no hay ninguna garantía de que esta transacción se materialice, e incluso si este acuerdo llega a realizarse, todavía no hay nada establecido sobre sus términos, estructura o cronograma.