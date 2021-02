Economía.- (AMP) Mutuactivos apuesta por Red Eléctrica y estudia vías para tener exposición al universo del Bitcoin

Se carga de liquidez para aprovechar nuevas correcciones en crédito

Mutuactivos ha incrementado su apuesta por las acciones de Red Eléctrica, que ya supone el 4% de sus fondos de bolsa, ante las expectativas de crecimiento impulsadas por la transición energética, que se beneficiará de los fondos europeos.

En su estrategia para 2021, la gestora del grupo Mutua Madrileña se centra en las temáticas de vuelta a la normalidad, nuevas tendencias y transición energética para la renta variable, toda vez que ha aumentado el peso de la liquidez, hasta el 30% en los fondos de renta fija, a la espera de nuevas correcciones.

En alternativos, la gestora "estudia las vías" para tener exposición a la temática del Bitcoin y los criptoactivos, tras el espaldarazo de inversores institucionales como Tesla, según ha señalado el director de soluciones de inversión, Ignacio Dolz de Espejo, en una presentación este miércoles.

No obstante, el grupo ha precisado después que "no se plantea invertir en criptomonedas, sencillamente porque ahora mismo no se puede", tal y como establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ACCIONES 'VALUE' Y TECNOLÓGICAS

La gestora de Mutua Madrileña considera que, en el contexto actual, de bajos tipos de interés e inflación y crecimiento económico contenidos, la renta variable es una de las mejores opciones de inversión.

Entre las compañías más atractivas, el grupo destaca algunas del sector turístico como Aena, Amadeus, la hotelera Accor, el Aeropuerto de Zurich y el holding aéreo IAG. Además, considera interesantes a Merlin, que pese al impacto del teletrabajo en el alquiler de oficinas ha corregido "demasiado", y a la textil Inditex.

"El enfoque actual en 'value' es encontrar compañías que hayan sufrido por el Covid y estén baratas, pero que no vayan a ampliar capital", ha señalado el director de soluciones de inversión.

Esas apuestas más de valor complementan la estrategia también con compañías de las nuevas tendencias, como Google, Facebook, Ubisoft, Zooplus, Mastercard, Norway Royal Salmon o Amplifon, que pese a estar más caras creen que siguen teniendo potencial.

BOLSA ESPAÑOLA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En la bolsa española, Mutuactivos confía también en compañías orientadas a la transición energética, como Repsol, Enagás o Ence, que aprovecharán el impulso fiscal promovido por Europa para los negocios relacionados con las energías limpias.

En la apuesta por la transición energética, Dolz ha precisado que ya han vendido sus posiciones en Solaria, Soltec y Solarpack, con bastantes ganancias en 2020.

En este momento, la firma mantiene una posición en Grenergy que prevé aumentar si hace una colocación en el mercado con descuento. "Es parecida a Solaria, pero hace cuatro años", ha precisado.

NO ESPERA GRAN CORRECCIÓN DEL CRÉDITO

En la renta fija, Mutuactivos considera que el crédito está caro y ha optado por subir la liquidez de sus carteras hasta el 30%, además de comprar coberturas de crédito (CDS). También ha incrementado el peso de los bonos híbridos, que los prefieren a los de deuda subordinada, y ven valor en los 'swaps' de inflación.

De esta forma, estos expertos prevén aprovechar las pequeñas correcciones del mercado para comprar crédito, aunque no anticipan "una gran corrección" ni muchísimas quiebras por el soporte de bancos centrales y gobiernos.

En opinión de los gestores, los bancos centrales no van a subir tipos hasta que la inflación supere, de media, el 2%, lo que va a hacer que tengamos tipos reales negativos durante bastante tiempo. Este contexto hace que no sea interesante la deuda pública y limita mucho las oportunidades en renta fija privada.