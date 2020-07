Economía.- (AMP) Ábalos dice que el Estado tiene capacidad de apoyo a las aerolíneas pero no contempla rescate

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles en Bruselas que el Estado tiene capacidad suficiente para responder a las necesidades de liquidez que le están trasladando las aerolíneas más afectadas por la crisis del coronavirus, que ha obligado a mantener la flota aérea en tierra durante meses, pero ha subrayado que no se contempla la vía del rescate.

"Lo que va a hacer el Estado es intentar garantizar y mantener estas compañías que caracterizamos de estratégicas, pero no hay rescate porque no se nos están planteando un rescate", ha declarado a la prensa en Bruselas, tras lo cual ha confiado en "no llegar a eso".

En las últimas semanas, Bruselas ha dado luz verde a varios rescates de aerolíneas por parte de Estados miembro como Alemania, que ha previsto un paquete de 9.000 millones de euros para Lufthansa, o Francia, ha previsto un plan de 7.000 millones de euros para Air France.

En este contexto, el ministro español ha insistido en que no es la vía que contempla por el momento España, que ya dispuso una línea de créditos ICO de 1.700 millones de euros para el sector aéreo y que prevé abrir otra línea "próximamente" con la que garantizar liquidez a las compañías más afectadas por la crisis generada por la pandemia.

Con todo, Ábalos ha subrayado la necesidad de que el fondo de reconstrucción que prevé Bruselas atienda a una estrategia europea que asegure un trato equilibrado y "evite desequilibrios" entre las empresas de los distintos Estados miembros, por lo que ha celebrado que desde el Ejecutivo comunitario "se pueda arbitrar" estos apoyos.

Ábalos ha viajado a la capital europea en el que ha sido su primer vuelo al exterior desde el inicio del confinamiento impuesto para tratar de contener la pandemia y se ha reunido con la comisaria de Transportes, Adina Valean, que en plena crisis avisó por carta a España y otra decena de países de que veía problemas en su aplicación de las reglas de la UE en materia de protección de los pasajeros a los que se han cancelado vuelos.

El encuentro también ha servido a Ábalos para invitar a la comisaria próximamente a España para presenciar la presentación de la estrategia de movilidad, ha dicho el ministro, pero también para hablar en detalle sobre el plan de reconstrucción que ha propuesto el Ejecutivo comunitario y que los socios de la UE deben negociar ahora.

Sobre este plan, Ábalos ha pedido a la comisaria poder contar con los recursos de este instrumento "lo más pronto posible", porque además de la importancia de la cuantía con la que se le dote y de los objeticos y políticas por las que se apueste será clave "cuándo van a llegar esos recursos" a los Estados miembro.

RED EUROPEA DE FERROCARRIL

En el encuentro con la comisaria, Ábalos también ha expuesto que España espera que se puedan utilizar parte de los apoyos que formen el fondo de recuperación en los esfuerzos para impulsar la red básica del red europea RTE-T, sobre todo en lo que se refiere a los tramos transfronterizos.

Según el Ministerio que dirige Ábalos, España es el socio de la UE que mayores esfuerzos ha realizado en el despliegue del Sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS, por sus siglas en inglés) con más de 2.500 kilómetros de líneas equipadas con este sistema del total de 5.700 kilómetros en la UE.

Sobre este asunto, la comisaria ha reconocido los "esfuerzos" de España para modernizar su red y celebrado los planes de inversión en el desarrollo del ERTMS para la alta velocidad, según han informado desde su departamento.

"El ministro Ábalos ha expresado preocupación en relación a futuras especificaciones técnicas, pero le he ofrecido mi ayuda para discutir el modo de encarar mejor la situación particular de España", ha dicho la comisaria Valean en una declaración trasladada a Europa Press.

"Si vamos a reducir el coste del ferrocarril, asegurar su competitividad y apostar por la innovación, es necesario que haya una mayor armonización", ha argumentado la responsable comunitaria de Transportes, quien ha avisado de que no solo se resolverá la situación con más inversión, sino que las compañías del sector deberán también "aumentar su eficiencia operativa".