Economía.- Álvarez (UGT) critica que la Cumbre Empresarial de CEOE pida mucho al Estado pero no pagar más impuestos

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado la "gran contradicción" que se está dando en la Cumbre Empresarial que está celebrando la CEOE estos días, con muchos líderes empresariales pidiendo más recursos al Estado y ninguno abogando por pagar más impuestos.

"Todos piden al Estado. No he sentido a ningún empresario que diga que hay que pagar más impuestos, todos reclaman recursos al Estado y el Estado, como no tenga una fuente que mane los euros, va a ser muy difícil que pueda hacer frente a algunas de las consignas que ellos mismos han hecho en esta Cumbre. España necesita recuperar peso desde el punto de vista fiscal, porque eso es lo que puede ayudar a dar respuesta a los problemas de las empresas", ha señalado.

Además, Álvarez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha denunciado que los líderes empresariales que han comparecido en esta Cumbre "no han hecho mucho por aportar serenidad al debate político" con sus apelaciones a la reforma laboral.

El líder de UGT ha indicado que los sindicatos "no han puesto en primera línea" la derogación de las reformas laborales porque ahora tocaba "remar" por lograr la normalidad en el empleo y combatir la crisis sanitaria.

Ahora bien, el dirigente sindical ha afirmado que los sindicatos transmitieron ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de retomar en septiembre el debate sobre la derogación de la reforma laboral, porque les preocupa que a partir de octubre algunas empresas utilicen esta ley para acometer recortes salariales descolgándose de los convenios colectivos.

"Queremos retomar en septiembre la reforma laboral y si es posible con acuerdo con la CEOE y si no, habrá que tirar adelante con la derogación", ha asegurado.