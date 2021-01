Economía.- Ábalos lamenta los "bulos" del PP sobre Barajas y defiende que ya ha recuperado "la normalidad al 90%"

SEVILLA, 15 (EUROA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (PSOE), ha lamentado este viernes los "bulos" que a su juicio ha difundido el PP sobre la situación del Aeropuerto de Madrid-Barajas por las intensas nevadas de los últimos días, señalando la "dimensión" de la borrasca afrontada y defendiendo que el recinto ha recuperado ya "la normalidad al 90 por ciento".

Durante una visita institucional a Sevilla, el ministro de Transportes ha replicado a las críticas del PP, explicando que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), como entidad gestora de los aeropuertos de interés general de España, ha decidido "encarar algunos bulos, algunas informaciones no demasiado exactas" que según ha dicho circulan "no por falta de información, sino por intención" expresa de ello.

En concreto, ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, haya difundido que el citado aeropuerto ha acogido a "miles de personas durmiendo en el suelo", porque "todos sabemos que no han sido miles", ni siquiera "mil" según ha asegurado, lamentando esta "exageración" del presidente del PP.

LA SITUACIÓN DE BARAJAS

Así, ha detallado que el aeropuerto de Barajas ha recuperado "la normalidad ya en el 90 por ciento" y están operativas las terminales con las que venía funcionando, "la T1, la T4 y la T4 satélite", pues según ha precisado las terminales números dos y tres no están operativas "desde marzo" de 2020 a cuenta del primer estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19. Y es que según ha recordado, "evidentemente, no es lo mismo abrir una carretera que una pista de aviones", pues "los requisitos de seguridad son otros" en el último caso.

Empero, ha considerado que si ante una "crisis de la dimensión" de la causada por las intensas nevadas de los últimos días "el énfasis se pone en el aeropuerto, quiere decir que al menos en los otros modos de transporte no hay demasiadas quejas", exponiendo que "el modo ferroviario ha respondido bien, que no es fácil", mientras desde el miércoles o el jueves de esta semana "toda la red de carreteras del Estado estaba practicable" para el tráfico rodado.

LAS CALLES DE MADRID

Del mismo modo, el ministro de Transportes ha recordado que "ha nevado para todos" y no "sólo para Barajas", señalando el estado de las calles de Madrid, gobernada por el popular José Luis Martínez-Almeida. "Si los peatones tienen dificultades (para caminar), me parece más importante esa preocupación que no tanto los aviones", ha dicho con relación a las calles de Madrid, precisando en paralelo que se trata de críticas "de los mimos que decían que había demasiados aviones saliendo" del aeropuerto de Barajas.

"Hemos hecho todo lo que hemos podido. Las afecciones a los aeropuertos en estos casos son comunes ante este tipo de nevadas", ha agregado Ábalos, exponiendo que si bien las autoridades estatales podrían "haberlo hecho mejor" y "por supuesto quedan algunas cosas" por solucionar, "en términos comparativos con otras administraciones, modestamente", el Gobierno central ha "trabajado convenientemente" frente al impacto de las nevadas.