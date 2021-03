Echenique reconoce que no ve "coherente" prohibir viajes nacionales y al tiempo permitir turismo extranjero

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reconocido que no ve "coherente" la restricción a la movilidad impuesta entre ciudadanos de comunidades autónomas durante la Semana Santa al tiempo que se permite y se facilita la llegada de turistas extranjeros.

"Personalmente no me parece coherente, pero yo no soy epidemiólogo. No decido las normas sanitarias, yo las acato y acepto lo que diga el Consejo interterritorial, los expertos sanitarios y el Ministerio de Sanidad, más allá de la opinión que puedo tener", ha dicho Echenique.

En todo caso, en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces este martes en el Congreso ha llamado a "respetar lo que digan los expertos" y las decisiones del Consejo interterritorial: "Ya tenemos demasiados falsos epidemiólogos en las tertulias haciendo propuestas aventuradas no basadas en criterios científicos", ha aseverado.

CREE QUE EL DEBATE LO ABRE MADRID, QUE INCUMPLE LOS ACUERDOS

Asimismo, el portavoz de la formación que integra el Gobierno de coalición ha señalado que "ese no es el debate" sino que "un territorio concreto, porque esto no pasa en todos, está haciendo un llamamiento a que vengan decenas de miles de franceses a que vengan a emborracharse sin mascarilla", en alusión a la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha criticado cómo la Comunidad de Madrid "desde el principio de la pandemia ha jugado a incumplir los acuerdos del Consejo interterritorial y a evitar dar la recomendación de los expertos de salud pública en términos de movilidad".

"Este debate se ha abierto más allá de posibles incoherencias, sino por la llegada de turistas a una ciudad de una comunidad en la que se ha intentado desacatar medidas de restricción", ha abundado Echenique, incidiendo además que la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso sea "la única que no ha querido dar ayudas a la hostelería" y "ha decidido poner en riesgo repetidamente la salud de los madrileños".

Por ello, ha defendido "pedir" a la Comunidad de Madrid y su presidenta "que deje de actuar en desacato de lo que dicen las autoridades sanitarias".