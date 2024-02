Dos de las principales plataformas de agricultores y transportistas llaman a un paro nacional indefinido

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas autónomos y pymes, ha ratificado esta tarde la decisión de comenzar un paro indefinido de la actividad junto con el sector primario.

En un concentración en los alrededores del estadio Metropolitano de Madrid -que ha comenzado con unas 200 personas y a la que se han ido sumando más agricultores y transportistas con chalecos amarillos- se ha ratificado esta decisión avanzada esta pasada semana y a la espera de que el Gobierno escuche sus reivindicaciones.

La ganadera Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F también convocante de esta reunión, ha asegurado a los medios esta tarde en la zona que no se trata de "ningún acto político, aquí no nos convoca ningún partido político, no queremos ningún sindicato ni agrario ni político ni nada. Esto es el pueblo contra los gobernantes, contra los políticos".