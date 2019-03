El dólar pierde fuerza frente al euro tras la reunión de la Reserva Federal

La Bolsa arranca la sesión del jueves con más números rojos que verdes. El índice Ibex 35 baja un 0,4 por ciento. Se sitúa, tras las primeras operaciones del día, en 9.370 puntos. Ayer, recordemos, cerró con pérdidas próximas al 1 por ciento, después de cinco sesiones con ganancias. La aerolínea hispano británica IAG y los bancos lastran hoy al mercado. Suben las empresas acereras y Repsol, mientras Telefónica, las eléctricas e Inditex se limitan a aguantar el tipo.

Los mercados digieren hoy los mensajes que llegaron ayer desde el otro lado del Atlántico. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo ayer el precio del dinero en la banda del 2,5 al 2,50 por ciento y dejó claro que no habrá subida de tipos de interés este año. La relega hasta 2020 como consecuencia de la pérdida de impulso de la economía estadounidense. La Reserva de hecho ha reducido en dos décimas de punto sus estimaciones de crecimiento económico para este año y en una décima para el próximo. Confirma el impacto del enfriamiento de las economías de China y Europa, y los efectos negativos que ha tenido la guerra comercial. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, ha preferido no ahorrar en vendas, incluso antes de conocer la magnitud final de la herida.

El dólar ha reaccionado a la baja con claridad frente ala moneda europea tras esta reunión de la autoridad monetaria estadounidense. Esta mañana el euro se cambia por encima de 1,14 dólares, que es su cotización más alta del año. A lo largo de la mañana se conocerá el índice de confianza del consumidor de la zona euro.

Hoy los mercados vuelven sus ojos hacia el Banco de Inglaterra, que reúne a su consejo justo en un momento de enorme incertidumbre sobre el Brexit. Los analistas esperan que se limite a mantener el precio del dinero y su programa de compra de bonos. Hoy comienza la “cumbre” europea, que estudiará la solicitud del Reino Unido de ampliar la fecha del Brexit hasta el 30 de junio. De momento, la libra esterlina se ha debilitado, se ha situado por debajo de 1,32 dólares, entre rumores de mercado sobre una pronta dimisión de la primera ministra, Theresa May.

Hoy el Tesoro español volverá a los mercados en busca de financiación. Colocará bonos y obligaciones a medio y largo plazo. Vende deuda a tres, diez y veintiún años. Quiere captar hasta 4.000 millones de euros. Las últimas subastas han sido un éxito para el Tesoro, que ha conseguido atraer mucha demanda de inversores extranjeros. De momento no se ha dejado notar la mayor incertidumbre política derivada del adelanto electoral y de la previsible fragmentación del arco parlamentario. Con esta subasta se cierra el calendario de colocaciones de marzo.

La prima de riesgo de España se mantiene en 109 puntos, con la rentabilidad del bono de referencia a diez años en el 1,16 por ciento. A ese mismo plazo el “bund” alemán rinde tan solo un 0,06 por ciento. Mañana la agencia de calificación de riesgos Standard and Poor's revisará el “rating” o la calificación crediticia de España. Actualmente se encuentra en A mayúscula menos (A-). Los analistas esperan que suba un escalón hasta A con perspectiva estable. En el mercado de materias primas, el precio del petróleo supera ya los 68 dólares y medio por barril. Se han reducido las reservas de Estados Unidos. Han descendido los inventarios tanto de petróleo, como de gasolina y productos destilados.