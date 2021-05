División entre los autónomos ante propuesta para prolongar cese de actividad

Las asociaciones de autónomos han mostrado este viernes su división ante la nueva propuesta del Gobierno para prorrogar el cese de actividad extraordinario más allá del 31 de mayo, a la que UPTA se ha mostrado favorable mientras que ATA la ve "inaceptable".

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha asegurado que "seguirá trabajando para buscar el mejor acuerdo para todos" con el que prorrogar estas ayudas hasta el 30 de septiembre.

En declaraciones a los medios, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado que "no puede aceptar" esta propuesta, ha criticado que el Gobierno "sigue dejando a los autónomos" y ha asegurado que no se trata de una prórroga.

"Si el Gobierno quiere un acuerdo, solo tiene que prorrogar el actual esquema", ha remarcado.

Según ha explicado Amor, en la propuesta del Gobierno la ayuda compatible con la actividad desde el 1 de junio obliga a tener periodo contributivo, lo que supone, ha explicado Amor, que el 90 % de los 360.000 autónomos que la perciben a finales de mayo habrá agotado su periodo cotizado.

"Es de suponer que el Gobierno no va a dejar a ningún trabajador en ERTE sin (prestación por) desempleo porque no tenga el periodo contributivo necesario, pero a los autónomos sí piensa dejarlos", ha lamentado Amor.

Para estos trabajadores que agoten la ayuda compatible con la actividad, el Gobierno ha planteado una nueva prestación cubre el 50 % de la base mínima (470 euros) y requiere demostrar unos ingresos máximos de 4.275 euros en el segundo y tercer trimestre y una caída interanual de la actividad del 75 %.

"Muchos quedarán fuera", ha dicho Amor.

"Entendemos que hay quien tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero no vamos a dejar tirados a los autónomos que más necesitan en estos momentos ayudas. No todos se han reactivado, hay muchos sectores que no han iniciado la actividad", ha dejado claro.

Por el contrario, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha asegurado que ésta ha sido una negociación "dura, ardua", pero que "ningún autónomo se queda fuera del sistema de protección de la Seguridad Social para que salida de la crisis sea asumible".

En declaraciones remitidas a los medios, ha explicado que la junta directiva de su organización ha decidido este viernes apoyar la propuesta de modificación del sistema de cese de actividad extraordinario del Gobierno y ha asegurado que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros.

Esta propuesta permite que los autónomos que se vayan a reincorporar a la actividad tengan bonificaciones hasta septiembre en las cuitas a la Seguridad Social.

Sobre la prestación para autónomos que estén en una situación de cierre por imperativo legal de las Administraciones, Abad ha destacado que la propuesta plantea que puedan percibir el 70 % de la base de cotización, al tiempo que les exime del pago de la cotización correspondiente a ese mes.

Abad se ha sentido satisfecho porque "ningún autónomo que esté percibiendo el cese de actividad compatible con la actividad se quedará sin el sistema protector".

Así, ha explicado que los que sigan teniendo acumuladas sus cotizaciones y éstas les permitan estirar hasta septiembre estarán cubiertos, mientras que aquellos que no tengan derecho por consumido su periodo cotizado "podrán acogerse a un nuevo modelo de prestación especial, cumpliendo los requisitos para ello". EFE