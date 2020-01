Disminuye ligeramente el temor a una pandemia por coronavirus y los mercados reaccionan

El índice Ibex 35 ha subido un 0,46 por ciento, hasta 9.562 puntos. Es mucho menos de lo que han ganado hoy las plazas vecinas. En el conjunto de la semana el Ibex ha perdido un 1,2 por ciento. En lo que va de año gana apenas un 0,10 por ciento. Han reaccionado hoy las empresas relacionadas con los viajes, como la central de reservas Amadeus y la aerolínea IAG, que son las que más habían sufrido en las últimas sesiones. Se ha suavizado en parte el temor a una pandemia de la infección por coronavirus después de la decisión de la Organización Mundial de la Salud de no decretar la alerta sanitaria internacional. Además, hoy han cerrado las Bolsas chinas, -y así seguirán en los primeros días de la semana próxima-, por la celebración del nuevo año lunar. Y eso ha reducido la tensión sobre las plazas occidentales. Ganancias también en MásMóvil, que estudia crecer mediante compras y no descarta pagar dividendo el año próximo. Por el contrario, han vuelto a flojear Telefónica y los bancos. En negativo también Repsol, que ha tenido una mala semana en Bolsa. Ha bajado el precio del petróleo ante el temor a una menor demanda. Ha pasado en pocos días de 64 a 61 dólares por barril.

Hoy los mercados han dispuesto de los indicadores de actividad en la zona euro. Han mostrado un crecimiento económico muy modesto. El sector servicios continúa en expansión, mientras el sector manufacturero sigue de capa caída, pero comienza a ofrecer algunos tímidos síntomas de recuperación. No muchos ni muy intensos, pero menos da una piedra. La economía europea comienza a buscar las estabilización, lo que se considera el primer paso necesario para una posterior recuperación más intensa. De momento, Francia y Alemania han arrancado el año con sus mejores registros de actividad de los últimos meses, que no es mucho, pero sirve para apuntar un cambio de tendencia futuro. Se ha conocido también el índice de precios industriales en España. Se contrae a un ritmo del 1,9 por ciento, frente al menos 2,3 contabilizado en el mes anterior.

En Estados Unidos se ha reducido la actividad en el sector manufacturero, pero ha crecido en el de servicios. El índice PMI compuesto se ha situado en 53,1 puntos, que es algo mejor de lo que se esperaba. En Japón este indicador ha mostrado una lectura de 49,3 puntos, frente a los 48,4 del registro anterior. Se produce una ligera mejora, pero continúa por debajo de 50 puntos, lo que indica contracción de la actividad.

Las agencia de calificación de riesgos Fitch ha asegurado que la epidemia de coronavirus no afectará los “ratings” de las grandes economías, siempre que no se expanda incontroladamente. Si ello ocurriese, los sectores más afectados serían, según Fitch, las aerolíneas, el sector turístico, el de servicios y el de ocio. China, Tailandia, Vietnam y Singapur figuran entre las economías que pueden verse más afectadas si la situación se complica. Dentro de casa, Inditex, Gestamp, Cie Automotive y Siemens Gamesa tienen presencia directa o intereses en la ciudad china de Wuhan, el foco de la epidemia del coronavirus. Muchas otras empresas españolas tienen intereses en China, entre ellas Arcelor y Acerinox o Grifols.

Ya circulan las primeras valoraciones del impacto que la epidemia de coronavirus puede tener en la economía China. Se baraja la cifra de un 1 por ciento de impacto negativo en el PIB del gigante amarillo. Los más pesimistas creen que si se produce una pandemia puede verse afectada seriamente la economía mundial, no solo la china. Pero en general parece que el coronavirus no es tan peligroso como lo han sido otros en el pasado cercano, como el síndrome respiratorio agudo (SARS) del año 2003, la gripe porcina de 2009 o el Ébola en 2014. De hecho, la OMS no ha decretado la alerta sanitaria internacional, a pesar de que aún es demasiado pronto para calibrar con exactitud el grado de virulencia y gravedad que puede alcanzar. Las Bolsas chinas han estado cerradas hoy por la celebración del año nuevo lunar y así seguirán en los primeros días de la semana próxima. Y eso ha contribuido también a reducir la tensión sobre las plazas occidentales.