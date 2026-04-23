Un disco, consola o joya: descubre cuáles son los objetos que puedes tener guardados en casa y podrían darte hasta 6.000 euros

Existen muchos objetos que, por nostalgia u otros motivos, decidimos no tirarlos. Y a veces es la mejor decisión que podemos adoptar dado el alto valor económico que tienen. Un listado de estos enseres: cómics, videoconsolas antiguas, ropa o muebles, son una muestra de lo que puede acumular mucho polvo en este rincón del hogar. Sin embargo, lo que desconoces es que esos objetos pueden darte mucho dinero. O por lo menos, unos cientos de euros.

Internet ha abierto nuevas oportunidades para vender lo que ya no necesitamos, a través de las subastas online o coleccionistas que buscan con mucho afán ese objeto al que ya no prestamos atención y que acumula mucho polvo en casa.

MÁS OBJETOS VALIOSOS El objeto de los años 70 que es posible que tengas guardado en casa y por el que puedes ganar mucho dinero: buscado entre los coleccionistas

Un ejemplo del gran valor que puede adquirir un producto es el siguiente: una bata de la marca GOA, al primera prenda que lanzó al mercado Amancio Ortega antes de formar Inditex . Por aquel entonces, estas batas costaban entre 600 y 1.200 pesetas pero hoy su valor podría superar hasta los 600 euros en el mercado. La moda y la ropa vintage son muy demandadas. Hace unos años, un bolso Kelly de Hermès de la colección del 2006 llegó a ser adjudicado por 6.613 euros en las subastas de moda semanales de Catawiki.

El vinilo también es un bien muy preciado, como Vainica doble que es probablemente el vinilo más caro del pop español. Solamente se editaron 300 unidades y un coleccionista japonés pagó por él hasta 2.700 euros. ¿Y si lo tienes tú por casa y ni lo recuerdas? Lo mismo sucede con los vinilos de cantantes nacionales (como Los Brincos ) o internacionales como Los Beatles que pueden tener un precio de mercado de unos 300 euros en adelante.

No podíamos olvidar las clásicas videoconsolas, como la Game Boy . Ese regalo estrella de los años 90. Es muy raro que no esté presente en cualquier hogar español que se precie. Pese a la gran cantidad de consolas que hay, estás de suerte.

Si al rebuscar en tus cajones la encuentras y además la acompañas de algún videojuego, debes saber que pueden alcanzar un elevado valor en subasta como la clásica Nintendo Nes o las primeras Playstation junto con una colección de videojuegos.

Un error de fabricación de monedas de 2 euros disparan su valor en el mercado: rebusca en tu cartera

Un error de fabricación ha provocado que 500 monedas de 2 euros disparen su valor en el mercado. Los coleccionistas están buscándolas como locos. En el año 2021, salieron de una fábrica de Lituania con texto en letón, por un error.

Estas monedas, que se llegaron a poner en circulación, se han revalorizado y algunas ofertas en internet superan los 2.000 euros. Toda una joya que, quién sabe, podrías tener en tu cartera. La moneda en cuestión que contiene este error es una de las conmemorativas que realizó el país anteriormente mencionado dedicada a la Reserva de la Biosfera de Zuvintas .

Alamy Stock Photo Moneda de dos euros