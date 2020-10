El director de la OIT para España dice que los fondos europeos permitirán "crear más de 800.000 empleos"

El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, se ha mostrado convencido de que, gracias a los fondos europeos, España "logrará crear más de los 800.000 empleos en los próximos tres años anunciados por el presidente Pedro Sánchez".

Nieto ha participado este jueves en los Desayunos Empresariales de NavarraCapital.es con la conferencia 'Vislumbrar un futuro del trabajo más prometedor en tiempos de pandemia', en la que ha analizado algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de la OIT que señala que "a lo largo del segundo semestre del año pueden perderse unos 590 millones de puestos de trabajo en el mundo a causa del Covid-19".

El director de la OIT para España ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pecó de prudente" con sus previsiones de empleo gracias a los fondos europeos por si "surgen contratiempos después".

En este sentido, ha resaltado que "si los fondos europeos se destinan a los ámbitos previstos, como la transición energética o la digitalización, la calidad del empleo podrá mejorar". Sin embargo, ha puntualizado que el "balance final dependerá de cuántos se empleos se pierdan por otro lado".

Joaquín Nieto ha destacado que la economía navarra es "más resiliente" que otras "gracias a su diversidad, al elevado nivel de capacitación de los profesionales y a su mayor oferta laboral". No obstante, ha señalado que la Comunidad foral "tendrá que adaptarse y digitalizarse, especialmente en sectores estratégicos como el agroalimentario o la automoción", un sector, este último, que "tal y como la conocemos hoy día, tiene los días contados". De hecho, ha advertido del "riesgo de que las empresas matrices, ubicadas fuera de España, dejen en nuestro país la industria del automóvil convencional, mientras en otros Estados potencian la producción de los vehículos eléctricos y autónomos".

"EN ESPAÑA SE HAN HECHO MUCHOS ESFUERZOS EN APOYO SOCIAL"

La OIT prevé que, durante el cuarto trimestre de 2020, la pérdida de horas de trabajo sea del 8,6%, lo que equivale a 245 millones de empleos a tiempo completo. "Además, el 60% de los 3.000 empleos del mundo son informales. De modo que casi 2.000 millones de personas no tienen acceso a la protección social y, además, no cuentan con ahorros. Corremos el riesgo de sumirlos en la pobreza más absoluta", ha advertido.

Nieto ha resaltado que "en España se han hecho muchos esfuerzos en apoyo social" y ha afirmado que "podríamos haber sufrido un mayor desempleo, como en otros países que no han tenido esas medidas de apoyo". "Casi cuatro millones de empleados y un millón de autónomos en nuestro país se han podido acoger a estas ayudas", ha señalado.

No obstante, ha opinado que estas ayudas "no han llegado a todos los beneficiarios con la rapidez deseada". "Cuando surgen estas situaciones excepcionales, comprobamos que el sistema de la Administración pública no está lo suficientemente dotado como para garantizar un ingreso mínimo vital a todos", ha remarcado.

Según ha explicado, las mujeres se han visto más afectadas que los hombres en esta crisis, "a diferencia de lo sucedido en 2008", principalmente porque los sectores más perjudicados están "altamente feminizados". Igualmente, ha destacado que el empleo juvenil se ha visto "terriblemente perjudicado a causa del Covid-19". "Hay que mirar de frente al desempleo juvenil porque tiene consecuencias nefastas. De ahí la importancia de que Europa lleve a cabo políticas de desarrollo del empleo. La pandemia pasará, sin embargo quedará una crisis laboral", ha recalcado.

Joaquín Nieto ha señalado que, en España, el empleo juvenil "es el primero que desaparece cuando hay una crisis, pero el primero que se activa en la recuperación", para lo cual "son necesarias inversiones y políticas activas". "Hay que reforzar las administraciones públicas de empleo, que no sirvan sólo para dar prestaciones. Debe haber programas de garantía juvenil apoyados desde Europa", ha reivindicado. Así mismo, ha valorado que las inversiones en digitalización y energía verde "son una vía para retener el talento", aunque "hay que ofrecer actividades de interés a esas personas y en condiciones de trabajo adecuadas y dignas".

Joaquín Nieto ha resaltado que la caída de la economía este año "va a ser brutal", por encima del 12,8%, si bien ha apuntado que "el FMI también aporta esperanza. Porque si se adoptan las medidas de inversión necesarias, este organismo estima que en 2021 podrá crecer un 7,2 %".

Cuestionado acerca de si la OIT prevé una avalancha de despidos en España durante los próximos meses o tras los ERTE, Nieto ha augurado que "algunas empresas no podrán subsistir", especialmente en el sector turístico o en aquellos relacionados con este. Pero se ha mostrado esperanzado de que, para cuando finalicen los ERTE, el número de compañías afectadas por esta clase de expedientes se reduzca "notablemente". "No es de prever una situación de despidos masivos", ha concluido.