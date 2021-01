Dinamarca compensará con 2.523 millones a los ganaderos por matar a 17 millones de visones

El Gobierno de Dinamarca ha llegado a un acuerdo para compensar con 18.770 millones de coronas (2.532 millones de euros) a los ganaderos de visones del país como consecuencia del sacrificio de los 17 millones de animales que llevó a cabo el Ejecutivo a finales de 2020 debido a se había detectado una mutación del Covid-19 en ellos.

El Gobierno ha llegado al acuerdo con el Partido Liberal (Venstre, en la oposición), el Partido Social Liberal (Radikale Venstre, socio del Gobierno), el Partido Popular Socialista (Socialistisk Folkeparti, también socio del Gobierno) y la Alianza Liberal (Liberal Alliance, en la oposición). Junto a los socialdemócratas, el partido que compone el Gobierno, todos ellos suman 125 diputados en el Folketing, el Parlamento danés, lo que supone una mayoría del 69%.

El acuerdo contempla una compensación directa a los ganaderos de entre 10.870 y 11.870 millones de coronas (1.461 y 1.595 millones de euros) por los ingresos perdidos hasta 2030. También se ha incluido una compensación de entre 3.100 y 4.100 millones de coronas (417 y 551 millones de euros) por los trabajos de seguimiento y la conversión de los negocios. El plan contempla un gasto de entre 1.600 y 2.800 millones de coronas (215 y 376 millones de euros) por los costes de demolición de instalaciones.

"Nadie duda de que la situación para los afectados ha sido absolutamente extraordinaria, que es lo que refleja el acuerdo. Pero cuando una profesión al completo es afectada tan duramente como la industria del visón durante el brote de coronavirus, la sociedad debe dar un paso y ayudar. Eso hacemos ahora", ha subrayado el ministro en funciones de Finanzas, Morten Bodskov.

El Ejecutivo ha explicado que las compensaciones no tienen en cuenta si los animales sacrificados tenían la mutación del coronavirus o no. Además, siempre que sea posible, el Gobierno espera pagar las cantidades por adelantado, para que los ganaderos "no tengan que esperar más tiempo del absolutamente necesario". Los pagos empezarán en febrero.

Otras empresas dependientes, como las peleteras o las casas de subastas de visones también podrán ser elegibles para estas compensaciones siempre que la mitad de sus ingresos proceda de las granjas de visiones danesas y que la producción no pueda ser reestructurada de forma inmediata.

El Gobierno ha indicado que los costes incluidos en el plan son una estimación, ya que el importe final depende de las evaluaciones individuales y de cuántas compensaciones se soliciten y aprueben.