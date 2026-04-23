Diego, pastor: "La lana y la leche no se venden, a los 40, 50 o 60 días los animales se venden; cuando se mueran los viejos, se acaba el pastoreo"

Cada día, antes de que amanezca, Diego López llega al corral donde guarda su rebaño de 200 ovejas a las afueras de Los Corrales, en la Sierra Sur de Sevilla. Así comienza una jornada de pastoreo que se alarga hasta el anochecer, una rutina que, como informa Fermín Cabanillas, se repite sin descanso todos los días del año. Se trata de una actividad muy sacrificada, posiblemente condenada a desaparecer.

A sus 60 años, Diego es pastor “de nacimiento”, pero no tiene garantizado el relevo. En su familia hay “un chaval” que podría continuar con el oficio, pero reconoce que “le gusta estudiar más que las ovejas”.

Su caso refleja la realidad de un sector sin apenas nuevas incorporaciones, donde la experiencia y la tenacidad de los mayores son el último pilar que lo sostiene.

UNIZAR Ovejas

Una rentabilidad que no llega

El principal obstáculo para la continuidad del pastoreo es su escasa rentabilidad. Diego es parco en palabras pero claro en su diagnóstico: “la lana no se vende, ni la leche”. La única vía de negocio es la venta de los animales para consumo humano. “Se venden a los 40, 50 o 60 días, según cada uno”, afirma, un modelo de negocio con un margen muy estrecho.

La situación se ha agravado este año por las pérdidas acumuladas. El ganado estuvo setenta días sin salir al campo por las lluvias, lo que obligó a alimentarlo con pienso. Además, una enfermedad le mantuvo apartado del trabajo durante casi cuatro meses, forzándole a buscar un sustituto y mermando aún más sus cuentas.

Cuando se mueran los viejos, se acaba el pastoreo" Diego Pastor sevillano

El pastor se muestra tajante sobre el porvenir del oficio. Acostumbrado a la soledad del campo y a la compañía de sus cuatro perros pastores, lamenta que solo la vocación de los más veteranos mantiene viva la profesión. "Cuando se mueran los viejos, se acaba el pastoreo", sentencia, convencido de que la falta de rentabilidad y el sacrificio diario disuaden a las nuevas generaciones.

Alamy Stock Photo Ovejas en el campo

La otra cara: innovar para sobrevivir

Frente a la visión de Diego, la historia de Zacarías, un pastor de 30 años en el Pirineo, demuestra que existen otras vías. Con 2.000 ovejas a su cargo, este joven ha reinventado el oficio con una visión empresarial clara.

"En el campo faltan ideas innovadoras porque hay muchas oportunidades", afirma en una entrevista para el canal de YouTube MP DANCAUSA.

No me haré rico pero mi intención es vender carne directa" Zacarías Pastor del Pirineo

A diferencia del modelo tradicional, Zacarías no heredó la vocación, ya que sus padres eran “urbanitas franceses” que se formaron en escuelas de pastores. Su apuesta es la venta directa de corderos ecológicos, eliminando intermediarios para competir en calidad, no en volumen.

Su filosofía es clara: “No me haré rico pero mi intención es vender carne directa”, buscando una vida plena haciendo lo que le gusta.

Emprendimiento más allá del rebaño

Zacarías también ha impulsado proyectos para atajar los problemas del sector, como la asociación “Pastores de Emergencia”, que ofrece sustituciones para que los ganaderos puedan tener vacaciones o cubrir bajas.

Además, ha creado la asociación “Más que Pastoreo” para educar sobre la importancia de la ganadería extensiva, demostrando que el futuro del campo puede pasar por transformar la tradición en emprendimiento.