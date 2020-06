PP dice que Sánchez no ha presentado aún candidatura de Calviño al Eurogrupo ni ha buscado el apoyo de Casado

López-Istúriz dice que desde Bruselas se observa esa "falta de apoyo decisivo" y la campaña de apoyo "entusiasta" que hacen los gobiernos

El secretario general del PPE y eurodiputado del PP, Antonio López-Istúriz, ha asegurado que le "sorprende" que el Gobierno aún no ha presentado la candidatura de la vicepresidenta Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo a pesar de que el plazo vence la próxima semana. Tras asegurar que estas candidaturas deben ir "acompañadas de un apoyo entusiasta" del país del que sale el aspirante, ha echado en falta esa "campaña" de apoyo y llamadas para buscar respaldos en Europa, entre ellas al líder del PP, Pablo Casado.

López-Istúriz ha subrayado que una candidatura internacional de este tipo requiere "varios requisitos" y "uno de ellos sin duda es presentar la candidatura". Eso sí, ha recalcado que eso es algo que "todavía no ha sucedido".

"CUANTO ANTES SE HAGA, MEJOR"

En este sentido, ha indicado que el anterior presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, presentó su renuncia hace dos semanas, y ha recomendado al Gobierno hacer efectiva ya esa candidatura. "Creo que cuanto antes se haga mejor. Y todavía no se ha hecho nada", ha afirmado, para añadir que la próxima semana "vence el plazo".

Además, el eurodiputado del PP ha indicado que estas candidaturas deben ir "acompañadas de un apoyo entusiasta de los miembros del país del que sale el candidato", incluyendo presidente, vicepresidente y ministros.

"Y todavía no he escuchado una declaración oficial. Oigo muchos rumores pero no he oído nada al Gobierno", ha manifestado López-Istúriz en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

ACONSEJA LLAMAR AL PP PARA FIJAR UNA ESTRATEGIA

Además, ha recordado que él ocupa la Secretaría general del Partido Popular Europeo (PPE) pero no le ha llamado "nadie", a pesar de que se han producido declaraciones pública "positivas" de miembros del PP a favor de un español ocupe la presidencia del Eurogrupo.

"El PP es el primer partido en Europa, mal que le pese a algunos, pero es el primer partido y tiene mucho que decir. Aquí no ha llamado nadie y tampoco ha llamado nadie al señor Pablo Casado, presidente del PP de España, que está sentado en las cumbres de primeros ministros y jefes de la oposición del PPE", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno debería llamar al PP en este asunto para tener una "estrategia" en Europa. "Y se observa desde Bruselas un poco esta falta de apoyo decisivo, de esas llamadas y de esa campaña, como suele ser lógico en este tipo de candidaturas", ha afirmado.

El pasado domingo, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez dijo que vería "con muy buenos ojos" la candidatura de la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital para presidir el Eurogrupo, y señaló que eso no supondría su salida del Ejecutivo español, sino que compaginaría ambos cargos.

Sánchez aseguró además en esa comparecencia que el hecho de que personalidades como la de Nadia Calviño "suenen con mucha fuerza" por parte no solo del Gobierno español sino de muchos colegas europeos es "un honor para España".