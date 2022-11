PP dice que dirigentes de Podemos alientan a mafias de ocupación de viviendas

El vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, ha afirmado este jueves que "no pocos dirigentes" de Podemos "pro-ocupación" son los que "alientan" a las "mafias" que ocupan viviendas de forma ilegal.

Rollán ha realizado estas manifestaciones a los periodistas durante su participación este jueves en la localidad abulense de El Tiemblo (4.500 habitantes) en un acto sobre ocupación ilegal, planteando las medidas que su formación propone para abordar ese problema que se debate en el Congreso y en las instituciones en las que el PP ha presentado mociones en esta dirección.

Tras conocer el problema concreto de ocupación que se vive en una zona de este municipio abulense, próximo a la Comunidad de Madrid, el dirigente popular ha señalado que desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno, "se ha incrementado la ocupación en un 46 por ciento".

Tras señalar que cuando gobernaba Mariano Rajoy, "sí hubo ocupación", Pedro Rollán ha aclarado que en el último año del anterior presidente del Gobierno en la Moncloa se contabilizaron un total de 10.619 casos, una cifra que "dista mucho" de los 17.274 del año pasado, mientras que este año está ocurriendo "más de lo mismo".

"Las mafias cada vez se ven en esa zona de confort, en buena medida también alentadas por las políticas en no pocos casos y por no pocos dirigentes de Podemos de pro-ocupación", ha señalado Rollán, quien ha lamentado la "falta de respuesta jurídica", porque en su opinión "no hay una ley que sea lo suficientemente contundente para combatir el problema".

Al respecto, el vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del PP ha planteado que "ante un delito de ocupación, la vivienda se puede recuperar en 24 horas, porque, si no, se da pie a los problemas de falta de convivencia".

En este sentido, el PP propone la modificación del Código Penal en el que la usurpación esté condenada con 3 años de prisión para los "amigos de lo ajeno", de manera que "no les salga gratis" la "patada en la puerta".

En esta línea, Pedro Rollán ha planteado la necesidad de que "no sea posible llevar a cabo un empadronamiento de una persona que está en esa situación irregular", tras haber accedido a una vivienda mediante "una patada en la puerta".