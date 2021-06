Díaz subraya que la subida del SMI no destruyó empleo en 2019

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado este martes que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019 no destruyó empleo y ha celebrado que el Banco de España hable en su informe, por primera vez, de términos como la "equidad".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha incidido en que en "ninguna de las páginas" del informe publicado este martes por el Banco de España se habla de "destrucción de empleo".

Junto a esto, ha celebrado que el organismo coincida en el porcentaje de asalariados al que afectó esta subida -alrededor del 10 %, en torno al millón y medio de trabajadores- y también que, por primera vez, introduzca en sus análisis el término de equidad.

El Banco de España recoge en ese informe que la subida del 22 % del SMI en 2019, hasta 900 euros mensuales, restó entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales a la creación de empleo ese año, con especial incidencia entre los jóvenes y los mayores de 45 años.

Ese año, ha subrayado Díaz, se crearon unos 400.000 puestos de trabajo, con lo cual la subida hizo que se pudieran dejar de crear empleos en unas horquilla de porcentajes, no destruir.

Díaz ha destacado especialmente la importancia de que el Banco de España hable "por primera vez" de otro tipo de impacto que tiene subir el SMI en términos de equidad o de igualdad social.

El Banco de España reconoce en su informe que se ha limitado a aportar evidencia adicional sobre el impacto del incremento del SMI en el empleo, "pudiendo dejar fuera otros elementos que se consideran en estas decisiones".

"El trabajo no entra por tanto en la evaluación global del SMI, ya que esta evaluación no se puede ceñir únicamente a la evolución del empleo de la población afectada. En particular, pueden existir argumentos de equidad y mejora en el nivel de vida de algunos trabajadores, que son relevantes a la hora de determinar el nivel del SMI y que no son objeto de análisis de este trabajo", concede el artículo.