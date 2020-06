Díaz reprocha al PP que "se quede al margen de los ERTEs" y éste le pide que los amplíe hasta diciembre

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que el diseño de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) propiciado por el Gobierno se ha convertido en la herramienta "más eficaz" para proteger a trabajadores y empresas y ha reprochado al PP que, existiendo consenso social sobre ello, "se haya quedado al margen de manera incomprensible".

Así lo ha señalado la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta del diputado 'popular' Diego Gago, que ha pedido a Díaz que escuche al PP, a empresarios y sindicatos y prorrogue los ERTEs hasta el 31 de diciembre, en lugar de hasta el 30 de septiembre, como tiene previsto hacer.

Gago ha denunciado que "decenas de miles" de trabajadores en ERTEs no han cobrado "ni un solo euro" desde marzo y están viviendo un "auténtico drama". "Usted le ha tenido que explicar esta primavera a los niños lo que eran los ERTEs; en otoño, de seguir así, va a tener que explicarles lo que son los EREs y en Navidades me parece que va a tener que explicarles por qué no tienen regalos", ha señalado el diputado 'popular'.

El representante del PP también ha dicho a la ministra que la reforma laboral que el Gobierno "intenta derogar de la mano de Bildu" y los Presupuestos Generales de Cristóbal Montoro que aún se mantienen "son precisamente el escudo social". "Gracias a la reforma laboral no tenemos hoy seis millones de parados en España", ha añadido.

A partir de ahí, Gago se ha referido a la situación de Alcoa y le ha reprochado que, mientras antes capitaneaba las manifestaciones para defender ésta y otras empresas, ahora "no se la vea". "Es usted un fraude para Galicia y para España", le ha espetado.

Tras estas palabras, la ministra ha criticado a Gago por "intentar convertir" la pregunta de control en el Congreso "en un mitin electoral" para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Díaz ha afirmado que las políticas del Gobierno socialista han permitido que más de 288.000 trabajadores gallegos estén protegidos por un ERTE, con un coste total de 533 millones de euros, y ha aprovechado para decirle a Gago que, "gracias al señor Feijóo se han perdido 20.000 empleos industriales en Galicia".

"Le voy a hablar de la inexistente política industrial del PP en mi país, que se llama Galicia. Le voy a hablar de las competencias que no ejerce el señor Feijóo", ha respondido la ministra, que ha mencionado algunas empresas que, según ella, el PP ha dejado caer en Galicia, entre ellas Caramelo, Alcoa y Conservas Cuca.

"No me va a hablar a mí de política industrial en Galicia, sobre todo porque tengo una hija que es ferrolana. Hago barcos, señor Gago, y conozco muy bien la política industrial. Sé muy bien lo que ha hecho el PP en Galicia: dejar morir la industria", ha concluido.