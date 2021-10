Díaz promete derogar la reforma laboral "a pesar de todas las resistencias"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido este sábado, en el 12 congreso de CCOO del que ha salido reelegido como secretario general Unai Sordo, a derogar la reforma laboral del PP "a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas".

Ante un auditorio que la ha recibido entre fuertes aplausos y gritos de "presidenta, presidenta", Díaz, visiblemente emocionada, ha aprovechado su cita en CCOO, sindicato del que su padre fue un relevante dirigente, para reiterar su compromiso con los trabajadores tras el último choque con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

"Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas (...) a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país", ha querido dejar claro Díaz.

La vicepresidenta segunda llegaba a este congreso de CCOO tras el último choque con Calviño, a la que desde Unidas Podemos acusan de "injerencia" en la reforma laboral y que en este mismo congreso afirmó el pasado jueves que lo hecho hasta ahora eran "contactos preliminares" y volvió a evitar la expresión "derogar".

Las intenciones de la vicepresidenta primera de liderar la coordinación de estos trabajos de reforma laboral llevaron a Unidas Podemos a solicitar ayer una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición de Gobierno con el PSOE.

Díaz ha insistido en su discurso en la importancia de acabar con la precariedad y la temporalidad, así como de continuar con la senda de subidas del SMI y ha anunciado un "ambicioso" Plan de Choque contra la siniestralidad laboral, para "frenar la lacra de los accidentes mortales".

SORDO, AL GOBIERNO: "NO HAY QUE JUGAR CON FUEGO"

La polémica a cuenta de la reforma laboral ha centrado gran parte del primer discurso del recién reelegido secretario general de CCOO, Unai Sordo, que continuará cuatro años más al frente del sindicato tras obtener un mayoritario respaldo del 93,74 %

Sordo, que ha comenzado pidiendo "respeto" al diálogo social en el que están patronal y sindicatos, también ha advertido de que habrá movilizaciones si se bloquean las reformas comprometidas y ha pedido al Gobierno prudencia con estas tensiones internas.

"No vamos a permitir que se quede en agua de borrajas la negociación mantenida hasta ahora", ha advertido el secretario general de CCOO.

"No cabe frivolidad", ha subrayado Sordo que ha aconsejado al Gobierno ponerse a las "cosas de la gente", a las "políticas del comer" y dejarse de "pugnas de relatos.

"A la gente que no llega a fin de mes esos relatos le cabrean y le ponen en disposición de avalar otras opciones políticas", ha añadido Sordo que ha pedido "no jugar con fuego" y "no hacer el tonto" con el riesgo de "precipitar" un final de legislatura.

Ya en clave más interna, Sordo ha resaltado que éste ha sido "el Congreso del fortalecimiento de CCOO" y supone "un acicate para los retos que tiene CCOO por delante, para afrontar la pospandemia" en un momento delicado, en "una encrucijada de dimensión histórica".

El sindicato afronta así un nuevo periodo con varios objetivos, recogidos en la Ponencia aprobada por el 12 Congreso, y que pasan por la recuperación de derechos de las personas trabajadoras, especialmente los colectivos más vulnerables.