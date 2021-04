Díaz ve "preocupantes, inasumibles e incomprensibles" los ajustes de empleo en CaixaBank y BBVA

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que los ajustes de plantilla anunciados por entidades financieras como CaixaBank y BBVA son "preocupantes, inasumibles e incomprensibles".

Díaz, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha señalado que le consta que al menos en lo que respecta al ERE de CaixaBank, entidad en la que el Gobierno tiene una participación, el Ejecutivo "está trabajando para mitigar" el ajuste anunciado, que afecta a casi 8.300 personas.

La vicepresidenta ha explicado que era "previsible", cuando se anunció la fusión entre CaixaBank y Bankia, que se produjera un ajuste de empleo, y ha querido recordar a las entidades financieras que "se están jugando su reputación".

"Las grandes entidades financieras no se han acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y por tanto no han recibido dinero público, pero no es comprensible que en una crisis de estas características se esté acudiendo a este mecanismo (ERE), que tiene otros riesgos que afectan a los consumidores, como la desaparición de oficinas bancarias", ha apuntado.

Díaz ha asegurado que, al igual que en plena crisis afirmó que las entidades financieras estuvieron a la altura de las circunstancias, ahora les dice que los ajustes de plantilla anunciados "no son asumibles por la sociedad en este momento".

"Es un tema de bastante enjundia y desde luego es incomprensible. Tenemos más de 3,9 millones de personas en paro, gente que lo está pasando muy mal, pequeñas empresas que lo están pasando muy mal y esto no es lo que necesitamos. Pido que salgamos de la crisis aportando lo mejor de nosotros", ha apuntado Díaz.

La vicepresidenta tercera ha indicado que los ERE anunciados en la banca no tienen nada que ver con el Covid, sino que viene de antes y está relacionado con el fenómeno de reestructuración del sector financiero.

Preguntada por si está de acuerdo con la vicepresidenta económica Nadia Calviño sobre poner limitaciones al sueldo de los banqueros, Díaz ha señalado que se trata de un debate de "mucho interés" porque se habla mucho de salarios mínimos y poco de los sueldos de los grandes responsables de la banca.

"Es evidente que hay cifras en las entidades financieras que son bastante llamativas (...) Sería bueno también poner la mirada en esos salarios, que a veces no sabemos ni decir la cifra de lo que perciben", ha subrayado.