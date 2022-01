Díaz pide a la patronal que sea "coherente" y apoye la subida del SMI

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles a la patronal que sea "coherente" y apoye subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022, dado que "en tiempos de crisis hay que ser justos y dar más a quien menos tiene".

Díaz, que ha convocado para el próximo lunes, 7 de febrero, a sindicatos y patronal para abordar una eventual subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022, ha garantizado en declaraciones a los periodistas, antes de participar en un acto de CC. OO. de Cataluña, que "el Gobierno de España va a cumplir con su programa".

Ello significa que "el salario mínimo va a seguir subiendo en España" y se situará en el 60 % del salario medio antes del final de la legislatura.

"Me paso el día limando asperezas", ha dicho, asimismo, en relación con el probable rechazo a esta medida de la CEOE, que ya mostró su desacuerdo ante la última subida.

Ya el pasado septiembre se aprobó una subida del SMI para 2021 de 15 euros al mes, hasta los 965 euros, lo que se hizo con el acuerdo de los sindicatos y el rechazo de la patronal.

A juicio de la vicepresidenta, "no se puede decir que están subiendo los precios, lo que no es a causa de los salarios, y que hay preocupación porque suben costes energéticos y de todo tipo, cosa que es preocupante", y, al tiempo, no ser "comprensivos" con los trabajadores más empobrecidos y rechazar subir el SMI.

Con todo, Díaz ha dicho que va a "escuchar con mucha atención" tanto a sindicatos como a patronal, si bien ha añadido que el último incremento del SMI no provocó "las siete plagas de Egipto", como pronosticaban algunas "teorías totalmente acientíficas".

En relación con la reforma laboral, que todavía no cuenta con los apoyos asegurados para ser validada en el Congreso, se ha mostrado convencida de que "va a salir" con el apoyo del resto de grupos de izquierdas.

En concreto, ha dicho "respetar profundamente" a ERC, partido del que ha destacado su "sensibilidad social", y ha indicado que si finalmente no apoyan la reforma "lo van a tener que explicar" a los trabajadores.

Asimismo, el secretario general de CC. OO. de Cataluña, Javier Pacheco, ha criticado la "miopía política" de los grupos de izquierdas que no apoyan la reforma laboral, y ha agregado, con tono agrio: "Nadie a nosotros nos tiene que dar lecciones de lo que significa el respeto la soberanía popular".