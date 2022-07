Díaz pide a la oposición un debate "a la altura" y sin "posición de partida"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a los grupos de la oposición que su participación en el debate sobre el estado de la nación esté "a la altura de las circunstancias del país" y sin "posiciones de partida".

"No me gustaría un debate hiperideologizado, con impugnaciones, con posiciones de partida. El país no está para esto", ha señalado Díaz en una entrevista en TVE horas antes del comienzo del debate en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, se ha preguntado qué medidas planteará en concreto el PP, más allá de la bajada generalizada de impuestos y de volver a pedir la convocatoria de elecciones, es decir, "más allá de que España se caiga, que ya la levantaremos nosotros", ha apuntado.

Díaz ha dicho desconocer las medidas que anunciará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención, si bien ha asegurado que responderán "al principal problema de España", que es la inflación, por lo que "hay que hacer todo lo necesario para reducirla".

A su juicio, "el 83 % de la inflación tiene que ver con los margenes empresariales, no salariales", con la energía como "factor clave".

Por ello, ha explicado que, desde Unidas Podemos se está trabajando en la incorporación del impuesto a las eléctricas, pero que "no basta" con ello y que las grandes cotizadas en Bolsa, que obtuvieron 64.021 millones de euros de beneficios, "tienen que comprometerse con su país" para que haya "justicia social".