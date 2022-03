Díaz: Más de medio millón de temporales se han convertido en indefinidos

La reforma laboral ha permitido que en los dos primeros meses de aplicación más de medio millón de contratos temporales se hayan convertido en indefinidos en España, según ha anunciado hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Díaz ha hecho este anuncio durante un encuentro informativo que ha mantenido en la Universidad de Sevilla junto a las secretarias regionales de UGT, Carmen Castilla, y de CCOO, Nuria López, sobre la reforma laboral, de la que han coincidido en calificar de "hito histórico" porque se "recuperan derechos" de los trabajadores.

"La reforma laboral no es maquillaje, no es un adorno, no es nada personal", ha dicho Díaz, quien ha añadido que cuando la norma aún se encuentra "en vacatio, aún no ha desplegado sus efectos" los datos son "contundentes", algo que permite señalar "que teníamos razón" en esta modificación.

En su opinión, hablar de estabilidad en el empleo es hablar "de vidas dignas. Y esto no es humo, es vida decente para todos y para todas", y ha añadido que los datos de Andalucía señalan que en un 150 % se han convertido en carácter indefinido.

Ha recordado que en España a partir de ahora tiene como norma que los contratos van a ser estables y, por tanto indefinidos, y solamente con una causa "absolutamente motivada, objetivable y justificada en derecho" pueden tener razón temporal, y ha añadido que el contrato de obras y servicio es "una anomalía".

Este tipo de contrato, según la vicepresidenta, que asciende a más de 8 millones, ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia Europeo y procede de la época del Franquismo, desaparece con la nueva reforma laboral para convertirlos en estables con aplicaciones salariales dignas y todos los derechos.

Con este encuentro, Díaz ha puesto un epílogo a una jornada de trabajo en Sevilla -la primera vez que visita Andalucía desde que ocupa la Vicepresidencia-, algo que ha confesado que se ha debido a que su agenda "lo ha impedido" pero ha señalado que para el Gobierno y su departamento esta comunidad es muy importante.

Ha dicho que ha estado volcada "nueve meses" en sacar adelante la reforma laboral, algo que le ha impedido visitar algunas comunidades autónomas, aunque ha reconocido sentirse "muy feliz" de estar en una comunidad en la que ha anunciado que se le va a ver "bastante" porque a seguir su proceso "de escucha de la sociedad".

"No se puede construir un nuevo país sin Andalucía, me vais a ver trabajando por una Andalucía en pie de igualdad y que permita decirle al resto del país que sin vosotros no es posible cambiar España", ha apuntado Díaz, quien se ha definido como una política "rara", al no dedicarse a "vender" políticas sociales desplegadas.

Las secretarias generales de UGT y CCOO han coincidido en alabar la reforma laboral aprobada recientemente hasta el punto de que se han mostrado convencidas de que es una norma que ya se está notando y que está acabando con la temporalidad.

Para las dirigentes sindicales andaluzas, una de las grandes consecuencias de la temporalidad es la siniestralidad, como lo demuestra que el 25 por ciento de los siniestros registrados en la comunidad autónoma eran de trabajadores con contratos temporales de menos de un mes.