Díaz lamenta que lo conseguido en diálogo social casi lo destruye la política

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lamentado que "lo que ha sido capaz de conseguir el diálogo social lo destruye la política", haciendo alusión a la reforma laboral, que logró pactar con patronal y sindicatos, y que la semana pasada fue aprobada por un margen de un voto.

En rueda de prensa tras abordar con los agentes sociales la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022, la ministra de Trabajo ha asegurado con rotundidad que el jueves pasado "se puso en peligro la vida de millones de trabajadores en España".

"Con las cosas del comer no se juega", ha dejado claro la ministra, criticando la actitud de aquellos grupos que no quisieron apoyar la reforma laboral por una cuestión política, una actitud con la que se estuvo "a punto de dejar caer una de las mayores normas de la democracia".

No obstante, ha añadido que "la política no es capaz de tender la mano" pero que, a pesar de ello, va a seguir "tendiendo la mano".

Díaz ha señalado que ella era consciente de la "correlación de fuerzas" que existía y de que "hacer depender una votación tan delicada de dos diputados de UPN era extremadamente peligroso".

Respecto a la intención del PP de judicializar la votación, que salió adelante gracias al voto a favor, por error, de uno de los diputados populares, la ministra ha indicado que no va a perder ni un momento "en los gritos de la oposición".

"Los hemos visto en acción (...) y sus imágenes hablaban solas. Es muy duro ver a dirigentes políticos que se alegran por la caída de una norma que favorece a los trabajadores, algo que tendrán que resolver ante el electorado", ha dicho la ministra.

"El Gobierno de España sigue trabajando", ha apuntado, y muestra de ello es la propuesta de incremento de subida del SMI que esta mañana ha realizado a los agentes sociales, cuya cuantía concreta no ha querido desvelar, aunque ha anunciado que le gustaría que se situara en los 1.000 euros.

La ministra ha dirigido unas palabras a la patronal y a los sindicatos, que merecen todo su "respeto y consideración" y que están siempre "a la altura de las circunstancias".

Para sacar adelante la reforma laboral consensuada fueron necesarios nueve meses con miles de mesas de negociación, de posiciones muy alejadas, y han sabido estar "a la altura de las circunstancias".

Preguntada por las consecuencias que podría haber tenido sobre su cargo el hecho de que hubiera sido derogada la reforma laboral, la ministra ha dicho que tendría que ser coherente con lo que hace, es lo que le han "enseñado".

No obstante, ese no ha sido el caso. "Ya está, he pasado página, hoy los trabajadores tienen seguridad", ha añadido.