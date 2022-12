Díaz insta a CEOE a cumplir con su deber y no contagiarse del ruido político

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a la CEOE a que cumpla con su mandato constitucional sobre el SMI y ha pedido que el "ruido político" del Congreso "no contagie" el diálogo social.

En la rueda de prensa para presentar el informe de los expertos sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), Díaz ha afirmado que no hay "nada roto" con la patronal y que, si no acuden a la mesa convocada el miércoles sobre el SMI, tendrán que dar explicaciones no al Gobierno sino al país.

Díaz ha dejado claro que no se va a rectificar la enmienda pactada con Bildu sobre el control de los ERE y que llevó la semana pasada a la CEOE a dejar de considerar a Trabajo como un interlocutor válido.

La vicepresidenta también ha querido señalar que el "ruido político vergonzante" vivido la semana pasada en el Congreso no debería "contagiar el diálogo social".

"Eso sería muy preocupante", ha añadido Díaz, que ha señalado que acudan o no a las mesas la patronal "sigue haciendo sus tareas".

Durante la rueda de prensa, un grupo de inspectores de trabajo ha protestado en la sede del Ministerio, al que reclaman más recursos para el organismo.

Varios sindicatos de la Inspección de Trabajo han convocado este jueves la primera de tres jornadas de huelga para denunciar la situación.