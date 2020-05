Díaz espera que se alcance un acuerdo esta semana en el diálogo social sobre nuevas medidas en la desescalada

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta semana "es calve" para la negociación de la mesa del diálogo social sobre el alcance de las medidas que se van a desplegar en esta nueva fase de la crisis y espera que se alcance un acuerdo.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la respuesta a la senadora del Grupo Parlamentario Vasco Nerea Ahedo, que ha preguntado por si el Gobierno tiene intención de mantener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y adecuar algunos aspectos de su gestión.

La ministra ha remarcado que a día de hoy ya hay flexibilización en los ERTEs y que gracias a los ERTEs parciales las empresas pueden ir incorporando trabajadores a sus puestos, sacando a los que necesiten del ERTE y manteniendo a los que por ahora no sean necesarios en función del nivel de actividad recobrado.

Díaz ha dejado claro que "no tendría sentido que el Gobierno hubiese desplegado esta herramienta con el enorme impacto económico que tiene para ahora dejarla caer".

Preguntada por la senadora sobre cuándo se abonará la prestación a las personas que se han quedado fuera del pago de mayo, Díaz ha dejado claro que "han sido pocas" y que el pago va a ser diario, que en unos 10 días a lo sumo estas personas lo recibirán.

Ahedo ha insistido en que hace falta mantener el empleo y las empresas, pero que la situación de las compañías no va a ser "absolutamente fácil" y pueden acabar abocadas al cierre y a los despidos.

También en esta materia, la senadora del Grupo Parlamentario Popular Ana Isabel Alós ha resaltado, tras preguntar por si tiene previsto flexibilizar el Gobierno las condiciones de los ERTE, que las condiciones son "insuficientes" y que hay "incertidumbre a día de hoy con lo que va a pasar" con esta herramienta.

De hecho, ha apuntado que esta es una de las mayores preocupaciones de las empresas a día de hoy, porque afecta a la continuidad de muchas empresas y de miles de puestos de trabajo.

"La incertidumbre se suma a la improvisación. Las empresas no pueden estar cada domingo por la noche esperando al Boletín Oficial del Estado (BOE) para saber si abren o no. La economía no se enchufa y desenchufa con un botón", ha señalado la senadora del PP.

Ante esto, la ministra ha afirmado que los ERTEs son "claves" para la reactivación económica y social y ha remarcado que a día de hoy en España se han reconocido y pagado más de 5,1 millones de prestaciones de desempleo, de las cuales más de 3,3 millones son nuevas por el Covid.

"Lo hemos hecho con grades dificultades, con un PP que no ha votado a favor de ERTEs, de la exoneración de cuotas ni del subsidio para temporales ni para trabajadoras del hogar", ha resaltado, tras apuntar que "el PP no es de ERTEs, sino de devaluar salarios y echar a gente a la calle".

Díaz ha pedido al Partido Popular que no haga política con la desesperación de la gente. "Creo sinceramente que los estándares de exigencia ética de nuestro país a día de hoy no se lo merecen, cooperen un poco, trabajen un poco y acompañen", ha pedido.