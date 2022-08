Díaz emplaza a CEOE a volver a mesa de diálogo para alcanzar acuerdo salarial

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado a la patronal española a volver a la mesa de negociación con los sindicatos para lograr un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) que contemple una subida salarial.

En una rueda de prensa este miércoles, tras reunirse con la Asamblea Ciudadana por el Clima, Díaz ha asegurado que el Gobierno tiene una "posición única" de defensa del diálogo social para que se llegue a un acuerdo en materia salarial.

"Cuando la patronal tenía razón, lo he dicho; y cuando los sindicatos tenían razón, lo he dicho. En esta ocasión creo sinceramente que los sindicatos tienen razón", ha afirmado la titular de Trabajo, ya que las familias españolas "no pueden soportar el peso de la inflación en sus casas.

Para la vicepresidenta, los sindicatos "siempre están remando a favor" y tienen razón porque "están defendiendo el interés general, a 17 millones de asalariados".

La ministra ha considerado que la CEOE tiene que volver a la mesa de negociación "por el bien del país" y que "vuelvan a estar a la altura".

"Los salarios no son los causantes de la inflación, sino las víctimas", ha zanjado.

Díaz también ha reiterado que el compromiso del Gobierno es el de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y ha adelantado que convocará a los agentes sociales para discutir el tema una vez se conozca el dato de inflación media de 2022.

Preguntada sobre cuánto ha de incrementarse la retribución mínima de los trabajadores, la vicepresidenta ha recordado que el mínimo es el 60 % del salario medio, si bien ha indicado que los cálculos actuales de ese salario medio están realizados con datos de 2018.

Respecto al aumento del gasto en Defensa anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid, Díaz ha reiterado que dicho aumento no se recoge en el techo de gasto aprobado por el Ejecutivo, aunque ha expresado su "respeto absoluto" a los compromisos del presidente.