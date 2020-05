Díaz dice que la Comisión para analizar los sectores más afectados por Covid se reunirá el miércoles

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que la Comisión tripartita que se creará para dar seguimiento de las medidas en la fase de excepcionalidad atenuada y para conocer cuáles son los sectores más afectados por la crisis del coronavirus se reunirá el próximo miércoles.

En una entrevista a 'Onda Cero' recogida por Europa Press, Díaz ha señalado que esta comisión es de lo "más trascendente", ya que en ella se va a examinar "sector a sector" para saber cuáles son los más afectados por el coronavirus y van a seguir manteniendo las condiciones a día de hoy después del 30 de junio.

"Creo que el acuerdo es muy positivo y hemos tenido la delicadeza de dejar la puerta abierta para sectores que somos conscientes que a partir de junio también necesitan proyección y acompañamiento de los recursos de las administraciones públicas", ha remarcado.

Para la titular de Trabajo, el mantenimiento de las medidas es "clave" y es "una hoja de ruta" a seguir. Así, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los propios sectores, a los que les ha trasladado que van a tener la cobertura que sea necesaria, porque "no se puede quedar nadie atrás ni dejar caer sectores estratégicos para el país".

"Más o menos tenemos pautados los sectores que van a tener dificultades y hay que dar un margen de confianza a esta comisión tripartita que hemos diseñado con la combinación de todas las partes del acuerdo para diseñar lo que cada sector necesita", según Díaz.

La ministra ha aprovechado para felicitar a los agentes sociales, porque "en un momento de tanta delicadeza han dado un ejemplo, han estado a la altura de las circunstancias y han sabido dejar de lado las diferencias que tenían para llegar a un punto de encuentro en una temática tan imprescindible como es el mantenimiento de las empresas y conseguir que los trabajadores tengan futuro".

"Ha sido muy difícil, pero quiero darle las gracias a ellos y a sus equipos, porque han trabajado día y noche para que el viernes pudiésemos dar la prórroga a este acuerdo", ha añadido.

Para Díaz, este ejemplo que han dado los agentes sociales demuestra que sindicatos y patronal "van por delante, miran por el país y se comprometen con las necesidades de la gente". "Quizás ellos nos abren la ventana de lo que debe ser la reconstrucción de nuestro país y también sirve para que sigamos su ejemplo en política", ha dicho.

Preguntada sobre qué ocurre con los contratos temporales, la ministra he explicado que ha habido mucha dificultad con esta modalidad contractual por la estructura del mercado laboral, ya que está "muy presente la temporalidad", pero lo que se ha ideado permitirá que los trabajadores con este tipo de contrato que se viesen abocados a un ERTE vean interrumpido el cómputo del contrato y que este se reanude una vez vuelva la actividad empresarial.

Sobre la posibilidad de alcanzar una tasa de paro próxima al 20%, la ministra ha asegurado que la principal preocupación del Gobierno siempre ha sido la destrucción de empleo y que esto lo era antes de la pandemia. "Ojalá no alcancemos la cifra del desempleo del 19% estimada ni del 26% de la crisis anterior, pero sin lugar a dudas tenemos que trabajar para que esta cifra no se produzca", ha añadido.

En lo que respecta al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, Díaz dice que es "optimista" y que aunque las fuerzas políticas tienen programas diferentes, "saben entender la gravedad del momento económico y social que vive el país".

"Me consta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está trabajando en el documento de los Presupuestos y me consta que el Gobierno, con enrome versatilidad, va a intentar buscar los apoyos necesarios", ha dejado claro, tras afirmar que le parece posible que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un programa presupuestario de emergencia, ya que "el 'no' por sistema no conduce a nada" y "lo importante es conocer las propuestas políticas".