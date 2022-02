Díaz agradece al PNV haber debatido frente a quienes se han enrocado en el no

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha agradecido a los grupos parlamentarios que han manifestado ya su apoyo a la convalidación de la reforma laboral, incluyendo además al PNV, que votará en contra pero que se ha sentado a discutirla frente a quienes se han enrocado en el 'no'.

Durante su defensa de la norma ante el Pleno del Congreso, la ministra ha detallado su agradecimiento "a los representantes parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PdeCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria".

También al PNV, ha dicho, que "ha discutido de contenidos, ha sido serio en el debate y le doy las gracias", obviando al resto de partidos, incluyendo a su socio de Gobierno ERC, que ya anunció su voto en contra.

"Lo he pensado mucho y no he encontrado un argumento sólido para votar en contra de esta reforma, para enrocarse ante un real decreto ley que ya está dejando sentir sus efectos positivos en nuestro mercado laboral y en la vida de tantas personas trabajadoras", ha dejado claro la ministra.

Asimismo se ha dirigido a los escaños ocupados por ERC cuando ha asegurado que "la lectura atenta de este real decreto les ha permitido comprobar qué hay y qué no hay en su texto. En ninguna de sus paginas hay resignación y complacencia".

Díaz ha incidido en que la norma ya está mejorando la vida de muchas personas y ha puesto el ejemplo de una trabajadora gallega de ayuda a domicilio que con la reforma laboral verá su salario aumentar 2.529 euros al año al pasar a depender del convenio sectorial de la provincia de A Coruña, en lugar del convenio de la empresa multiservicios que ahora se le aplica.

"Esta es una cuantía menor, si fuera en Cataluña hablaríamos de más de 5.500 euros al año", ha apostillado.

La ministra de Trabajo también ha hecho extensible su agradecimiento a los agentes sociales, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, con quienes ha mantenido "nueve meses de reuniones. Horas, horas y horas de discusiones y horas, horas y horas de entendimiento".