Ahorro: Seis gastos 'fantasma' en tu rutina diaria que puedes controlar

Los precios a nuestro alrededor no paran de subir, y los gastos rutinarios cada vez se nos hacen más pesados y llegar a final de mes es cada vez más difícil. De hecho, en septiembre la subida del precio de la luz se colaba por primera vez entre los temas que más preocupan a los españoles, según el CIS.

Por eso, los expertos de Chollometro explican nos dejan los mejores consejos para que, a pesar de los gastos que no podemos evitar, consigamos ahorrar al máximo en nuestras rutinas del día a día:

Vigila los ‘microgastos’

Seguro que más de una vez te ha pasado que al llegar a fin de mes, buena parte de tu sueldo se ha esfumado sin darte apenas cuenta y sin saber cómo ha pasado. En muchas ocasiones esto sucede por los ‘microgastos’ y las compras por impulso. Si todos los días te compras un café en la oficina, a final de mes puede llegar a suponer unos 40 euros. Salir a cenar todos los findes puede sonar tentador, pero puede hacer bajar tu cuenta más de lo esperado… Los taxis en momentos de vaguería o el tabaco son otros de estos gastos. Por eso es importante vigilar estos movimientos e intentar hacer un seguimiento de ellos. De este modo, seremos más conscientes de en qué cosas gastamos nuestro dinero, cuáles son prescindibles y pensar alternativas para no caer en la trampa.

¡Cuidado con la tarjeta!

Hoy en día, prácticamente todo puede pagarse con tarjeta, pero este hábito puede ser ‘peligroso’ para nuestro bolsillo. Con la tarjeta, pagamos a “ciegas” y no somos tan conscientes de lo que realmente estamos gastando. Para evitar esto, es recomendable llevar efectivo, al menos en algunas ocasiones, ya que así, somos más conscientes de lo que gastamos y en qué lo gastamos.

Lleva un seguimiento de tus gastos

Si queremos ahorrar, lo principal es hacer un seguimiento de nuestros gastos y localizar a dónde va nuestro dinero. Para ello, prepara un Excel y anota tus gastos durante el mes. Al ser más consciente de en qué gastas tu dinero, te será más fácil vigilar esos gastos y pensar en maneras de reducirlos. Por ejemplo, si tu mayor gasto es en ropa, es recomendable hacer un inventario del armario y descubrir lo que realmente tienes. Seguro que te encuentras con prendas que ya no recordabas que puedes volver a usar o revender para conseguir un ingreso extra.

El ahorro empieza en casa

Hay algunos gastos de los que no podemos prescindir y que, lamentablemente, cada vez son más altos. La subida de la luz no para de batir récords históricos, por lo que es importante estar atentos. Planificar el uso de los electrodomésticos, como la lavadora o lavavajillas, en las horas nocturnas o valle, así como dejar algunos elementos electrónicos también cargando durante la noche, para no tener que enchufarlos durante el día, puede ser otra muy buena opción. También es recomendable desconectar totalmente los aparatos electrónicos cuando no están en uso, en vez de dejarlos en modo reposo o stand-by. Puedes hacerlo manualmente o con enchufes inteligentes y podrás ahorrar hasta el 10% en la factura de la luz.

Revisa tus suscripciones

Tómate un momento y repasa todas tus suscripciones. Por un lado, para los servicios imprescindibles como seguros, valora pagos anuales frente a mensuales. Las compañías suelen ofrecer mejores condiciones y precios más bajos para los pagos anuales por adelantado. Por otro lado, revisa todas tus suscripciones a servicios y plataformas de streaming y evalúa cuándo y cuánto las usas. Cada español gasta de media 39€ al mes en plataformas de contenidos. Contempla los planes de ahorro familiares, el uso compartido o ir alternando cada mes una u otra plataforma.

Chollos y cupones, ahorrando hasta el 80%

Las plataformas de chollos y descuentos son una gran herramienta para ahorrar dinero y tiempo. Los usuarios pueden beneficiarse de grandes descuentos en todo tipo de productos y servicios, desde viajes a tecnología, pasando por equipamiento deportivo y juguetes.