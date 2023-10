Destapan en la provincia de Badajoz fraude a la Seguridad Social por importe de 2 millones

La Policía Nacional ha destapado en la provincia de Badajoz un fraude a la Seguridad Social por importe de casi dos millones de euros, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas y una sexta ha sido investigada por tres delitos contra la Seguridad Social y de frustración en la ejecución.

Las empresas pertenecen al sector agrícola y ganadero, la hostelería y las artes escénicas, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La operación ha sido llevada a cabo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y las investigaciones comenzaron en junio de 2023, cuando se detectó que los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades.

Los agentes pudieron determinar la presunta participación delictiva de nueve personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, que han sido imputados de los delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución.

Se ha investigado a tres empresas relacionadas con el sector agrícola y ganadero, dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismo administrador.

Además, se ha podido determinar la existencia de un grupo de empresas que se ha ido sucediendo en el tiempo, compartiendo recursos personales y órganos de dirección, utilizadas como instrumento defraudatorio.

Las investigaciones determinaron que no ha habido interés por parte de las empresas de regularizar la deuda, ni intención de formalizar aplazamientos o acuerdos y no han presentado alegaciones a la invitación al pago que se le remitió y no han presentado el concurso de acreedores pese a concurrir causas legales para ello.

El perjuicio económico total causado a la Tesorería de la Seguridad Social por el entramado de empresas asciende a 692.211,52 euros y se considera al administrador presunto responsable de un delito contra la Seguridad Social y uno de Frustración en la Ejecución.

También se pudo averiguar que empresas dedicadas a la hostelería se iban sucediendo en el tiempo, con la misma actividad y domicilio, generando deuda continuamente, hasta un total de 586.845 euros.

Este mismo modus operandi se ha utilizado por 15 sociedades dedicadas a las artes escénicas, con un perjuicio económico causado a la Tesorería de la Seguridad Social que asciende a 692.455 euros.

En ambos casos los administradores también son presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social y frustración en la ejecución.