Despliegan una gran pancarta en Valencia contra las centrales nucleares

La plataforma Tanquem Cofrents ha desplegado una pancarta de grandes dimensiones en un edificio de la avenida del Cid de Valencia con motivo de la Cumbre del Clima de Madrid, para denunciar que las centrales nucleares son "una de las causas" del cambio climático.

La plataforma señala que, aunque es cierto que durante su funcionamiento las centrales nucleares emiten poco CO2, si se considera todo el ciclo de construcción de las instalaciones, su desmantelamiento, la fabricación del combustible y la gestión de los residuos radiactivos, las emisiones de la energía nuclear son "considerables", de unos 66 gramos de CO2/kwh de media, indica en un comunicado.

Esta cifra es "bastantes veces mayor" que la energía generada por las renovables como la eólica o la solar.

Las empresas nucleares, señala, "se han convencido" de que su única vía de supervivencia es presentarse como solución al cambio climático y obtener así subvenciones, y lo han conseguido en varios estados de Estados Unidos y están "presionando" en la Unión Europea para que incluya esta energía entre las tecnologías de generación eléctrica con reducciones fiscales por su papel en la lucha contra el cambio climático.

Tanquem Cofrents pretende con la acción de hoy denunciar esa campaña e instar a los ciudadanos a que "no se dejen engañar" porque, a su juicio, lo que se invierta en nucleares "no solo no va a evitar el cambio climático sino que va a contribuir a producirlo".

Para esta plataforma, la única solución para evitar un cambio climático "catastrófico" es una transición rápida a un sistema energético y eléctrico basado en el ahorro y la eficiencia, la generación distribuida y las energías renovables, y ello "solo depende de la voluntad de los gobiernos".