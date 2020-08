Design for All Foundation convertirá el lago de Baggerweier (Luxemburgo) en accesible para todos

La fundación barcelonesa lo hará con los parámetros del Diseño para Todos

El gobierno de la ciudad de Schengen (Luxemburgo) ha encargado a la entidad barcelonesa sin ánimo de lucro Design for All Foundation el proyecto para que el lago de Baggerweier sea un destino turístico sostenible y adaptado para todo el mundo.

El plan incluye la sostenibilidad social (que garantice la igualdad), económica (que asegure la viabilidad del proyecto) y ecológica (que sea habitable para plantas, animales y personas), según un comunicado de la fundación este sábado.

El diseño y la construcción del proyecto tendrán en cuenta los criterios del concepto Design for All: todo lo que se instale y sea nuevo se diseña para todo el mundo; se mantiene lo que ya esté diseñado para todo el mundo; y se mejora lo que ya exista pero que no esté diseñado para todos.

La fundación ya ha definido el plan de usos y actividades, y está previsto que en los próximos meses empiece a trabajar junto a las empresas Access Safety y ProAsolutions, que también actúan con criterios sociales y de integración de la diversidad.

El 80% de la plantilla del lago de Baggerweier ya son personas en riesgo de exclusión social: la asociación que se creó para adaptar el lago (Erliefnis Baggerweier a.s.b.l.) se creó para integrar personas con problemas para entrar en el mercado de trabajo ordinario.

DESIGN FOR ALL FOUNDATION

La Design for All Foundation (Diseño para Todo el mundo), creada en Barcelona en 2001 como entidad sin ánimo de lucro y de ámbito internacional, tiene como objetivo la promoción, investigación, generación de conocimiento, aplicación y difusión del Diseño para Todos.

Promueve esta filosofía en empresas y entidades (públicas y privadas), agentes educativos, profesionales del diseño y profesionales en general que intervienen modificando el entorno, productos y servicios, así como entre los consumidores y usuarios; y también promueve la implicación ciudadana.

La fundación --que este año ha identificado 20 proyectos en marcha en 9 países-- desarrolla proyectos innovadores orientados a la tolerancia, la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la ocupación, la dignidad, la resiliencia y la sostenibilidad.

Su patronato incluye las dos principales asociaciones de diseño de Barcelona (Barcelona Centre de Disseny BCD y Foment de les Arts i del Disseny FAD), además de Avanti-Avanti Studio, Access Safety S.L. y Moventis-grup Sarbus y Transports Ciutat Comtal (TCC).