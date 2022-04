El descuento en la gasolina empieza con colas, confusión y problemas técnicos

Emilia Campos Jiménez y Clara Domínguez Pacho

El primer día de aplicación del descuento por la compra de carburante, que puede rondar los 10 euros al llenar un depósito estándar, ha generado colas, confusión entre clientes y trabajadores e, incluso, problemas técnicos en algunas estaciones de servicio.

Este ha sido el caso de Repsol, que ha registrado dificultades a nivel nacional (cuenta con unas 3.300 gasolineras, un 28 % del total) ante la avalancha de consumidores que han acudido a sus instalaciones a primera hora de este viernes, lo que ha "ralentizado" las operaciones.

Algunas de sus estaciones han tenido que detener su actividad temporalmente al no poder acceder al sistema informático para cobrar y aplicar la rebaja. Fuentes de la compañía han señalado a EFE que hoy han multiplicado por cinco sus operaciones respecto a un viernes normal.

La escena se ha repetido en otras cadenas, que ya en los últimos días han registrado menor afluencia de clientes y repostajes de menor importe, reflejo de que los conductores aguardaban a este viernes para beneficiarse de un descuento mínimo fijado por ley de 20 céntimos por litro tanto en gasolina como en gasóleo.

El ajetreo comenzó en algunos puntos recién pasada la medianoche, según pudo comprobar EFE en una gasolinera del sur de Madrid donde a esas horas aguardaban para repostar casi una treintena de vehículos que querían beneficiarse del descuento.

"Nunca había visto tanta gente a estas horas", señalaba un vigilante de seguridad contratado específicamente para reforzar el dispositivo ante la previsión de mayores colas.

"A estas horas no es normal", coincidía también el conductor de una furgoneta que para en la misma estación de servicio todos los días y que denunciaba que sus costes por la subida del combustible han pasado de rondar los 2.500-3.000 euros al mes a rozar los 5.000.

En Madrid, las colas han marcado la mañana de los trabajadores de una estación de servicio de la zona de Pío XII, donde algunas empleadas admitían que se sentían "agobiadas y desesperadas" por la situación de colapso que han vivido. En otros barrios la situación era similar, y los empleados decían que estaban "hasta arriba".

Entre los clientes, desesperación. A la salida, y después de cerca de veinte minutos esperando, María, una madre que dice que no puede prescindir del uso del coche a diario entre otros motivos para llevar a su hijo al colegio, declaraba a EFE que solo "después de seis intentos" había conseguido pagar.

SIN DESCUENTO

"No podía esperar más", resaltaba Juan, otro joven conductor que para evitar la cola de pago y ahorrar tiempo ha renunciado a la bonificación.

No obstante, no todo el mundo que acudía a repostar llevaba en mente la rebaja: "No recordaba que comenzaban hoy los descuentos. Tampoco sabía que se iba a hacer en todas las estaciones", reconocía un comercial de profesión llamado Juan.

Otros clientes como una joven llamada Rocío que andaba con muchas prisas para llegar al trabajo, afirmaban que no sabían la cantidad precisa de dinero que se le descontará en su tique de compra -"pensaba que eran 15 céntimos"-, aunque sí ha esperado al viernes para llenar el depósito.

"Cuando he llegado, pensaba que no me iban a hacer el descuento porque los precios eran como los de ayer", comentaba otra conductora.

De aquellos que sí conocían el descuento, muchos reconocían que han estado esperando en los últimos días antes de llenar el depósito.

"Esta semana he ido echando cinco o diez euros para llegar al viernes", argumentaba Paula, que trabaja en una empresa de "marketing" a las afueras de la capital y necesita el coche a diario.

Los trabajadores y encargados de las gasolineras consultados por Efe explican que la carga laboral de la semana pasada no es "comparable" a lo que están viviendo desde que entró en vigor el descuento.

Muchos clientes que han repostado hoy afirmaban que no podían "prescindir del coche", como es el caso de Carmen, que lo necesita para poder acudir al trabajo y ha "aguantado" con 20 euros desde la semana pasada.

AL LÍMITE

Antonio trabaja con su furgoneta de reponedor y asegura que la rebaja "se nota" en el precio final, aunque sigue siendo "más dinero que el año pasado".

El descuento se ha convertido en uno de los temas del día y ha protagonizado discusiones en grupos de la aplicación de mensajería WhatsApp.

"Iré al final del día, para intentar evitar aglomeraciones" explica a EFE Daniel G., de Logroño, quien opina que el descuento es "insuficiente", ya que "sigue estando más cara que hace dos meses".

Desde que conoció la medida de los 20 céntimos ha estado apurando sin repostar: "Ya solo me queda autonomía para 20 kilómetros, espero llegar a la gasolinera".