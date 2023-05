El desaliento y las dudas ganan terreno en una Bolsa que necesita más datos

Los inversores se retiran de la escena como medida de prudencia ante la falta de acuerdo en Estados Unidos para elevar el techo de deuda.

De momento sigue viva la amenaza de que el país entre en “default". Pueden ser muy graves las consecuencias en los mercados financieros si Washington cae en impagos de su deuda y se paraliza la administración.

Y, como trasfondo que enturbia los mercados, los inversores se han preocupado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y china a cuenta del sector de los semiconductores, los llamados “chips".

Con estos temores encima de la mesa, el índice Ibex 35 empieza el miércoles en 9.190 puntos, con una pérdida del 0,8 por ciento. Ayer en algunos momentos llegó a superar los 9.300. Una de las grandes referencias del día será el índice IFO de clima empresarial en Alemania. Es un indicador muy seguido por los inversores y por los mercados.

Hoy se conocerá el informe mensual del Bundesbank, el banco central alemán. Hoy se esperan sendas comparecencias públicas de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Lagarde hablará a partir de las siete y media de la tarde, mientras Yellen lo hará a las cuatro.

El BCE, coincidiendo con el 25 aniversario de su creación, celebra reunión de su consejo, pero no tomará decisiones en materia de política monetaria. No decidirá sobre el precio del dinero. La Reserva Federal de EEUU publicará esta tarde las actas de su última reunión, en la que subió un cuarto de punto el precio del dinero y dejó abierta la puerta a nuevos aumentos.

A este lado del Atlántico ya se han publicado dos relevantes datos de inflación en el Reino Unido, como son el IPC y el índice de precios industriales.

El primero ha sido agridulce. La tasa general de inflación en Gran Bretaña ha bajado en tasa anual del 10,1 hasta el 8,7 por ciento. Sin embargo, la subyacente (sin energía y alimentos frescos) ha aumentado seis décimas, hasta el 6,8 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional ha modificado sus previsiones sobre la economía del Reino Unido.

Ya no espera que entre en recesión este año Según el FMI el PIB de Gran Bretaña crecerá un 0,4 por ciento, cuando en sus anteriores estimaciones pronosticaba una contracción de tres décimas.

Los expertos de JP Morgan creen que en situaciones como la actual, marcada por el descenso en la liquidez del sistema y por la menor concesión de créditos, hay que apostar por empresas de salud, servicios públicos y productos básicos.

Los analistas creen que los bancos de Estados Unidos, para detener la fuga de depósitos, tendrán que aumentar el rendimiento que ofrecen a los ahorradores por sus depósitos, lo que deteriorará su rentabilidad.

Los analistas del Bank of America aconsejan reducir posiciones en la Bolsa de Estados Unidos. Consideran que la Reserva Federal aún no han terminado de subir el precio del dinero y por tanto no ha concluido la subida en el rendimiento de los bonos.

Además advierten de que se puede estar formando una burbuja en el sector tecnológico.

En los demás mercados, el petróleo conserva el rebote delos últimos días. Se negocia por encima de 77 dólares por barril. El euro continúa débil, con un cambio de menos de 1,08 dólares.

La rentabilidad de la deuda pública aumenta. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años supera el 3,55 por ciento. El "bund" alemán ofrece un 2,49 por ciento.