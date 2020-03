Del Rivero exige a BBVA que retire la presidencia de honor a Francisco González

El expresidente de Sacyr reprocha al banco que le fueran intervenidas 869 llamadas

El expresidente de Sacyr Luis del Rivero ha reclamado durante la junta de accionistas de BBVA que se retire de forma definitiva el título de presidente de honor al expresidente del banco Francisco González y que le retengan todos los activos del banco de los que disfruta, tras afearle su "ignorancia deliberada" en el caso Cenyt.

Durante su intervención en la junta de accionistas que se celebra este viernes en Bilbao, el expresidente de Sacyr ha criticado que, en su declaración judicial, Francisco González negó conocer los asuntos relacionados con el excomisiario Villarejo y apuntó a personal subalterno.

"Quiero hacerla contrastar notablemente con la que tuvo, en un caso parecido ante la Justicia, el anterior presidente Emilio Ybarra, ante una denuncia de FG. Él asumió las consecuencias que pudiera tener, eximiendo a sus inferiores y fue totalmente absuelto", ha recordado.

Del Rivero también ha apuntado que, tras el levantamiento de sumario, hayan salido a la luz seguimientos y llamadas interceptadas a determinadas personas. En este punto, el secretario general del consejo de BBVA, Domingo Armengol, le ha recordado que estaba agotando los cinco minutos estipulados para que los accionistas intervengan.

"Oiga, usted puede cortarme si quiere. Pero ustedes me han intervenido 869 llamadas telefónicas, han dispuesto medios potentes para mi seguimiento y el de mi familia. Les ruego que si me paso dos o tres minutos del tiempo, me los concedan, porque ustedes intervinieron en mi vida personal e incluso, fruto de sus maravillosas gestiones, tuve que tener una operación de cinco bypass a corazón abierto", ha reprochado entonces Del Rivero.

"Les voy a proponer que retiren de forma definitiva el nombramiento de presidente de honor de Francisco González, que le retengan todos los activos que estén en manos del banco y que por contra, procedan al nombramiento como presidente de honor a título póstumo don Emilio Ybarra", ha reclamado el accionista.

Asimismo, Luis del Rivero ha rogado al presidente de BBVA, Carlos Torres, que se nombre por cooptación a cinco consejeros vascos con experiencia en el sector bancario, "no políticos ni profesores", y que el consejo de administración en su conjunto acuda a al Banco Central Europeo (BCE) y pacte una remodelación total del órgano.

Del Rivero también ha querido felicitar al consejero delegado del banco, Onur Genç, por el "impecable español" en que ha realizado su discurso. "Me ha dejado patidifuso su correctísimo español", ha reconocido.