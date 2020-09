Decenas de empleados de Alcoa y sus familias salen a la calle y exigen vender

Decenas de trabajadores de Alcoa San Cibrao, acompañados por sus familias, se concentraron este domingo en la Praza de Pastor Díaz, en la localidad de Viveiro, en una concurrida protesta para expresar su apoyo al proceso de venta de la fábrica al grupo Liberty House.

Lo han hecho, como han explicado varios de los asistentes a Efe, con la esperanza de que esa solución permita garantizar la producción y, por lo tanto, el empleo en la factoría, la única que en España fabrica aluminio primario.

Antes de la llegada de los demás trabajadores, miembros del comité de empresa cubrieron todo el suelo de la plaza con cascos de trabajo que llevaban pegatinas con el logotipo de la empresa interesada en la adquisición del complejo industrial.

Los cascos, de color blanco, rojo y amarillo, fueron colocados en hileras, con la correspondiente distancia de seguridad entre ellos, como medida de prevención ante la covid-19.

Esta concentración familiar se produce antes de la reunión que mantendrán en Madrid el próximo miércoles -9 de septiembre- miembros del comité de empresa con representantes del grupo Liberty House, que continúa negociando con la multinacional Alcoa para la adquisición de la planta mariñana.

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, precisó a Efe que la cita se celebrará de forma presencial, a partir de las cuatro y media de la tarde, aunque de momento el comité no ha sido informado del lugar en el que se producirá el encuentro.

Zan reconoció que el comité de empresa espera mucho de esa reunión, porque opina que, una vez que han sido convocados por el grupo empresarial interesado en hacerse con la fábrica, será porque se han producido avances significativos en la negociación con Alcoa para cerrar la operación.

Creemos que se están produciendo avances, pero esperamos que se avance más rápido, dijo Zan, quien confía en que Alcoa deje de poner trabas para cerrar la venta de la fábrica.

De hecho, aseguró que no es lógica la postura de Alcoa en relación con el contrato para el suministro de alúmina a la fábrica de aluminio primario, dado que lo plantea a cinco años, cuando la propia multinacional norteamericana, cuando compró dos plantas en Noruega, lo hizo con un contrato a diez años y con mejoras en el suministro alúmina en relación con el precio de mercado.

Sin embargo, en este caso, Liberty ofrece pagar a precio de mercado, por lo que no tiene lógica que no se pueda plantear ese contrato para el suministro de materia prima a diez años, si Alcoa no tiene pensado ni vender ni cerrar la planta de alúmina en San Cibrao.

No tiene sentido, dijo Zan, salvo que sea para boicotear el proceso de venta.