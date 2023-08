Los signos de debilidad de la economía China reflejados en su balanza comercial amenazan con impedir a las bolsas españolas aprovechar la reacción alcista de Wall Street en la sesión de ayer tarde. Los principales indicadores americanos reaccionaron ayer tarde con fuera tras vivir su peor semana desde marzo así lo parece confirmar. Y eso que una de las gobernadoras de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ha echado un jarro de agua fría al mercado tras afirmar que la entidad probablemente abordará una nueva subida de tipos de interés en septiembre con el objetivo de reconducir la inflación hacia el nivel del 2 por ciento.

Para la bolsa española, de hecho, recuperar otra vez la referencia psicológica de los 9.500 puntos no será tarea sencilla. Todo dependerá de la recuperación de la confianza de los “blue chips”. Los grandes bancos ya han empezado la recuperación, pero la decisión de Moody´s de recortar la calificación a 10 bancos pequeños y medianos en Estados Unidos y la amenaza de hacer lo propio a los principales prestamistas como US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street o Truist Financial debido a las presiones en el sector bancario podrían entorpecer la posible reacción.

Además, deben acompañar otros valores como Inditex, Telefónica e Iberdrola. La compañía textil no solo se ha estancado después de tocar máximos en julio, sino que ha iniciado una recogida de beneficios de la que todavía no se observa su final. Telefónica ha sufrido un duro golpe tras perder alianzas en Alemania. La operadora ha tranquilizado al mercado al asegurar que sus objetivos de crecimiento en el país germano siguen intactos gracias a su marca low cost O2.

La firma recuerda que One to One tiene obligaciones contractuales con ella hasta el 2025, independientemente del anuncio de Vodafone para cooperar en el “roaming” nacional alemán. Algo que le podría permitir recuperar gran parte de la caída del 10 % sufrida la semana pasada.

Iberdrola, por su parte, acaba de anunciar una reducción de sus vencimientos de deuda en 2023 a menos de 2.000 millones de euros, tras lograr 4.855 millones de euros de nueva financiación y ampliar la duración de 6.100 millones de euros en lo que va de año. Un plus de tranquilidad para mantener las inversiones en medio de la creciente subida de intereses.

En este contexto, el Ibex 35 ha arrancado la sesión de hoy con una caída del 0,8 por ciento en la apertura de hoy martes para deslizarse por debajo de los 9.300 puntos.

A primera hora se han confirmado también las presiones inflacionistas en Alemania estancada con una subida en los datos armonizados del mes de julio hasta el 6,5 por ciento, aunque la subyacente si parece a empezar a dar algo de tregua al descender al 5.5 por ciento.

El Tesoro público, por lo demás, espera captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros en la subasta de letras a seis y doce meses prevista para hoy. Activos que están generando un importante apetito inversor tras las subidas de tipos de interés y la escasa rentabilidad por los depósitos que ofrece la banca. El interés medio de la última subasta de letras a un año se situó en el 3,77 por ciento, mientras que el de las letras a seis meses quedó en el 3,59 por ciento.