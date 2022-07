Debate (25).- PDeCAT avisa de que la mesa de diálogo "no puede ser un eslogan" y ve "márketing" en sus nuevos impuestos

Sánchez confía en lograr resultados "tangibles" sobre Cataluña y presume de la mayor ejecución en inversiones en once años

El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la mesa de diálogo sobre Cataluña "no puede ser un eslógan" y "necesita resultados", y considera que los nuevos impuestos anunciados a los beneficios extraordinarios de la banca y las grandes energéticas "tienen más de márketing que de realidad".

Durante su intervención ante el Debate sobre el estado de la Nación, Bel ha pedido esperar "a la letra pequeña", recordando que el Ejecutivo estimaba recaudar 1.200 millones con el Impuesto sobre servicios digitales y otros 1.000 millones con la llamada 'Tasa Tobin' y que apenas ha recaudado un 16% y un 30% sobre lo previsto, respectivamente.

Asimismo, ha lamentado no tener claro a estas alturas del debate qué medidas prevé el Gobierno para combatir la inflación, no sus efectos. A su juicio, hay "cierto grado de improvisación y poca coherencia" en anunciar la gratuidad de los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, cuando apenas unas semanas se ha aprobado un descuento del 50%.

SE LE PUEDE "PUDRIR EN LAS MANOS"

Por otro lado, Bel ha lamentado que Sánchez haya dedicado "diez segundos" de toda su intervención a hablar del "conflicto político" en Cataluña, sobre el cual ha exigido propuestas. "Que no hable del conflicto no significa que no exista", ha dicho, recordando que, si bien ha apoyado la mesa de diálogo desde el principio, y sigue haciéndolo, ésta "se ha reunido dos veces".

"No puede ser un eslógan, dos fotos en año y medio. Necesita resultados", ha espetado Bel, comparando este diálogo con una fruta "que debe madurar pero que, si no se come en su momento, se pudre en las manos". "Y le habla alguien convencido de que hay pocas alternativas", ha dicho.

El portavoz del PDeCAT ha instado también al presidente a llevar a la Cámara una propuesta para reformar el delito de sedición, y luego comprobar si hay mayoría parlamentaria para ella, pero también un nuevo modelo de financiación, "caducado desde 2014": "¿A qué esperamos? ¿A que vengan PP y Vox y hagan su modelo? Nos vamos a arrepentir", ha anticipado.

Finalmente, ha reprochado una ejecución presupuestaria en Cataluña lejos de la media nacional, y mucho más a la registrada en la Comunidad de Madrid, que en empresas públicas se quedan en un 27% de lo presupuestado --frente al 48% de media nacional y 103% en Madrid, sin el rescate a las autopistas--, en las inversiones de Renfe es del 34%% --frente al 75%% de media nacional y 229% en Madrid-- y en alta velocidad es de apenas un 4% --37% de media nacional y 105% en Madrid--.

SÁNCHEZ PRESUME DE LA MAYOR EJECUCIÓN EN 11 AÑOS

En su réplica, el presidente del Gobierno ha reiterado su disposición a que la mesa de diálogo vuelva a reunirse "cuanto antes", pero ha querido poner en valor el acuerdo alcanzado sobre la metodología en este espacio, con el que confía "avanzar en resultados concretos" y "tangibles". "La posición del Gobierno es impulsar el diálogo y que empecemos a resolver entre todos esta crisis", ha dicho.

Asimismo, ha justificado que la ejecución de infraestructuras "ha descendido en toda España" por la situación económica y el encarecimiento de las materias primas, pero que en todo caso la ejecución en Cataluña alcanza los 1.641 millones de euros, "la mayor cifra de ejecución en once años", tan solo superada por la Comunidad de Madrid, donde se han ejecutado inversiones por 1.711 millones.

En lo que respecta a la inversión ferrovaria, el presidente ha destacado que el nivel de inversiones el año que llegó al Gobierno era de 250 millones y apenas dos años después se ha situado en 800 millones, un volumen nunca antes registrado, con 380 millones del Plan de Rodalíes.

Por ello, ha rechazado que se esté produciendo ningún tipo de "agravio" con Cataluña: "Al contrario, estamos apostando por la modernización y el desarrollo de Cataluña", ha asegurado, y frente a las demandas de un nuevo modelo de financiación, el presidente ha destacado que las transferencias a esta comunidad en los últimos cuatro años han superado en un 37% a los recursos recibidos en los cuatro anteriores.

PDeCAT PIDE "PROPÓSITO DE ENMIENDA" SI QUIERE NUEVOS PGE

Finalmente, Bel ha afeado a Sánchez que situara a Cataluña en niveles similares de ejecución respecto a Madrid cuando, según datos de la propia Intervención General del Estado (IGAE), la inversión territorializada se queda en 740 millones respecto a 2.086 millones en la comunidad de la capital del país.

"Y no me preocupa lo que se ha invertido en Madrid, es que se habían presupuestado más de 2.000 millones en Cataluña", ha señalado Bel, que ha pedido al presidente contemplar, a la hora de 'presumir' de 380 millones de inversión en Rodalíes, que todo el Plan hasta 2025 prevé una inversión de 2.900 millones. "No han invertido ni la mitad", ha dicho.

Por ello, Bel le ha pedido "propósito de enmienda" y explorar soluciones y revertir esta situación, máxime si el Gobierno aspira a aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y pretende contar con sus votos para reeditar su mayoría parlamentaria.