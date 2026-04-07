David y Lara (22 años): "Queremos vivir en una autocaravana, nos costaría entre 600 y 1.200 euros al mes, menos que muchos alquileres"

“¿Qué pensarías de una pareja de 20 años que quiere irse a vivir a una autocaravana? Con tres gatas”. Así comienza el vídeo que David y Lara, una pareja de 22 años, ha compartido en su cuenta de TikTok, @vancongatas. En él, desgranan el que es su proyecto de vida: dejar un alquiler tradicional para mudarse a una casa sobre ruedas, una decisión motivada por un análisis detallado de los costes que implicaría.

El presupuesto para vivir sobre ruedas

El primer paso es la compra del vehículo. La pareja tiene claro que buscará una autocaravana de segunda mano, cuyo coste estiman entre 15.000 y 30.000 euros, ya que “una nueva se nos iría mucho de presupuesto”. A esta inversión inicial le sigue un cálculo de los gastos mensuales para mantener su nuevo estilo de vida.

Los gastos corrientes variarían en función del uso. Calculan que la gasolina supondría entre 100 y 400 euros mensuales, dependiendo de la movilidad de cada mes. A esto se suma el seguro de la autocaravana, que, tras una primera consulta, estiman que costará entre 60 y 120 euros al mes, y un presupuesto para comida de entre 200 y 350 euros.

EFE/Jorge Zapata Giorgio es un italiano de 46 años y vive en una flamante furgoneta camperizada que se compró en su país ante de venir a España

Otro factor variable es la pernocta. Aunque muchas veces planean que sea gratis, también contemplan tener que pagar campings, especialmente fuera de España, con un coste que podría ir de 0 a 200 euros. Además, han añadido una partida para un gasto que, según explican, “nadie te dice”: el mantenimiento.

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Habrá meses que no gastemos nada, pero otros gastaremos mucho"

(EPA) EFE Una de las caravanas en la zona del polígono de Son Morro, Calvia, Mallorca

Para cubrir imprevistos y reparaciones, calculan una media de 100 o 200 euros mensuales. “Habrá meses que no gastemos nada, pero otros gastaremos mucho”, explican. Con todo, la suma total les da una horquilla clara: “[Vivir en una autocaravana costaría más o menos entre 600 y 1.200 € al mes]”.

Menos que muchos alquileres"

La conclusión de la pareja es contundente: sería “menos que muchos alquileres”, aunque puntualizan que “tampoco gratis”. Su decisión de buscar una alternativa habitacional es una elección personal y planificada, que contrasta con casos como el de Chema, el funcionario jubilado obligado a vivir en su autocaravana en Ibiza por los desorbitados precios de la vivienda.

Así gestionan sus finanzas

Para afrontar este proyecto, la pareja cuenta con unos ingresos mensuales conjuntos de 2.170 euros. David gana 1.200 euros al mes, mientras que Lara aporta 970 euros de su empleo más otros ingresos que obtiene online y que reinvierte en su totalidad. Esta estabilidad les permite organizar sus finanzas con detalle.

Sus gastos fijos ascienden a 210 euros mensuales, destinados a wifi, líneas móviles y suscripciones. Además, destinan 120 euros para sus tres gatas y han apartado 300 euros para esterilizarlas. Para la gasolina de los desplazamientos al trabajo reservan 200 euros, y otros 280 euros para comidas y salidas.

El plan de ahorro de la pareja es una de las claves de su proyecto. Apartan 50 euros para el seguro del coche y 100 euros para un fondo de urgencias. Gracias a esta planificación, consiguen un ahorro total de 910 euros al mes, que invierten de forma diversificada: el 30% en renta variable y el resto en una cuenta remunerada. Un estilo de vida que, como muestra la historia de Chloé y su furgoneta camperizada, puede ser una opción cómoda y que aporta felicidad.